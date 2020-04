Coronavirus im Raum Erlangen: Landratsamt meldet weitere Infektionsfälle

So wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auch in der Region in und um Erlangen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle finden Sie in unserer interaktiven Karte - inklusive letztem Stand der Aktualisierung.

Update vom 15.04.2020, 13.32 Uhr: Landratsamt meldet weitere Infektionsfälle

Laut derzeitigem Stand (15.04.2020, 12.40 Uhr) liegen sieben weitere und somit insgesamt 358 bestätigte Covid-19-Fälle im Landkreis Erlangen-Höchstadt (161) und der Stadt Erlangen (197) vor.

Fünf Menschen sind bislang verstorben, davon zwei Patienten aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Dies teilte das Landratsamt Erlangen-Höchstadt am Mittwochmittag mit.

Update vom 14.04.2020, 16.08 Uhr: Polizei beendet Trinkgelage in Erlangen und wird attackiert

Eine größere Gruppe von jungen Leuten traf sich trotz Ausgangsbeschränkungen zu einem Trinkgelage in Erlangen, berichtet die Polizei. Mehrere Streifen rückten an und beendeten die Party auf dem Gelände eines Sportvereins in der Schallershofer Straße.

Als die Beamten die Personalien der Feiernden aufnehmen wollten, griffen drei Personen (Alter zwischen 18 und 21 Jahren) aus der Gruppe an. Die zwei jungen Frauen sowie ein Mann teilten Ellbogenstöße und Fußtritte aus und spuckten die Polizisten an. Die Beamten reagierten mit Pfefferspray.

Insgesamt wurden drei Polizisten leicht verletzt. Die drei Angreifer wurden in Gewahrsam genommen, die zwei Frauen mussten länger bleiben. Sie verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam.

Update vom 11.04.2020, 10.25 Uhr: Zahlen der Infizierten und Todesopfer steigen

Die Zahl der Infizierten im Raum Erlangen-Höchstadt ist von Freitag auf Samstag nochmal deutlich gestiegen. 13 neue Infizierte wurden erfasst, teilt das Landratsamt mit. Damit gebe es insgesamt 331 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Erlangen-Hochstadt und dem Stadtgebiet Erlangen. Auch die Zahl der Toten stieg von Karfreitag auf Ostersamstag um eine Person.

Update vom 07.04.2020, 15.38 Uhr: Erlangen erhält 5000 Mundschutze aus China

"Die Stadt Erlangen freut sich über eine Spende von 5000 Stück zertifizierten Mund-Nasen-Schutzes (MNS) aus China", schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Spende sei einer gemeinsamen Initiative des Konfuzius-Instituts Nürnberg-Erlangen und des Restaurants Turandot (Am Anger 40) zu verdanken, das von der Chinesin Xuemei Chu geführt wird.

Das Restaurant selbst habe für sich bereits ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen, der Mund-Nasen-Schutz werde deshalb nicht für die Selbstversorgung benötigt. Chu wolle den Menschen in ihrer neuen Heimat helfen, Verantwortung zu übernehmen und so zugleich ihre Verbundenheit mit der Stadtgesellschaft ausdrücken. „Wir sind Frau Chu für ihr beispielhaftes Engagement sehr dankbar“, sagte OB Florian Janik. Die 5000 Exemplare gehen nun in den Fundus der zentralen Materialversorgung der Stadt über.

Update vom 07.04.2020, 13.44 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 268

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt teilt auf der offiziellen Webseite die aktuellen Fallzahlen mit. Laut derzeitigem Stand liegen zwölf weitere und somit insgesamt 268 bestätigte COVID-19-Fälle im Landkreis Erlangen-Höchstadt (122) und der Stadt Erlangen (146) vor.

Update vom 06.04.2020, 13.20 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 256

Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt am Sonntag (5. April 2020) bekannt gab, ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Erlangen und dem Kreis Erlangen-Höchstadt inzwischen auf 256 gestiegen. Davon stammen 138 aus der Stadt Erlangen und 118 aus dem Landkreis. Das Landratsamt bittet die Anordnungen zu Ausgangs,- Aufenthalts-, Betretungs- und Veranstaltungsbeschränkungen sowie Betriebsuntersagungen zu beachten.

Update vom 05.04.2020, 15 Uhr: Klinik macht Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzt das Universitätsklinikum Erlangen auf die Transfusion von Blutplasma.

Am Wochenende hat die Einrichtung die behördliche Zulassung für die Herstellung von therapeutischem Plasma erhalten, mit dem schwerkranke Covid-19-Patienten behandelt werden können sollen, wie Professor Holger Hackstein, Leiter der Abteilung für Transfusionsmedizin, mitteilte. Er sei froh, dass die entsprechenden Unterlagen von der Regierung für Oberfranken in Bayreuth zügig bearbeitet worden seien.

In den vergangenen Tagen hatte die Uniklinik bereits ehemalige Covid-19-Patienten zu Blutplasmaspenden aufgerufen. Daraus soll der Wirkstoff gewonnen werden. Wer eine Covid-19-Erkrankung hinter sich hat, habe Antikörper entwickelt, erklärte Hackstein. Damit könne anderen Patienten geholfen werden. Die Resonanz auf den Spendenaufruf sei enorm gewesen. Ehemalige Patienten können sich weiterhin via E-Mail ans Klinikum wenden: tr-covid19@uk-erlangen.de

Das Uniklinikum Erlangen ist Hackstein zufolge eine der ersten Einrichtungen in Deutschland, die die Erlaubnis für die Herstellung von therapeutischem Plasma bekommen habe. Je mehr Kliniken mit diesem Verfahren arbeiten dürfen, desto besser sei es. Denn: "Es ist ein riesiger Bedarf da."

Update vom 03.04.2020, 14.10 Uhr: Handlungsanweisungen für Heime erlassen

Die Stadt Erlangen weist auf die Handlungsanweisungen für Heim hin: Pflegebedürftige Menschen sind einer besonders hohen Gefahr ausgesetzt, an Covid-19 mit schwerem Verlauf zu erkranken. Daher bedürfen Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, von stationären Einrichtungen für Menschen mit Mehrfachbehinderung und Pflegebedarf sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe eines besonderen Schutzes. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat die Einrichtungen nochmals über Besuchsregeln, Hygieneregeln sowie das Vorgehen bei Infektionsverdacht oder nachgewiesener Infektion unterrichtet.

Jede Pflegeeinrichtung ist nach den Vorgaben des Freistaats Bayern verpflichtet, einen Pandemiebeauftragten zu benennen, der bei einem Infektionsgeschehen alle Maßnahmen koordiniert und Ansprechpartner für die Behörden ist. Bei den Einrichtungen liegt auch die Verantwortung, bei bestätigten Covid-19-Fällen im Sinne der Vorgaben des Roland Koch-Instituts vorzugehen.

Die Heimaufsicht (FQA) der Stadt Erlangen steht mit allen entsprechenden Einrichtungen und deren Pandemiebeauftragten in Kontakt. Auch der von der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) der Stadt eingesetzte Versorgungsarzt hat alle Erlanger Einrichtungen über die Regelungen der ärztlichen Versorgung unterrichtet. Angesichts des hohen Ansteckungsrisikos werden medizinisch veranlasste Hausbesuche in Heimen künftig beschränkt. Regelmäßige Visiten ohne dringlichen Anlass sind künftig untersagt.

Die bisher für die jeweiligen Einrichtungen zuständigen ärztlichen Betreupraxen bleiben zwar weiterhin erster Ansprechpartner ihrer jeweiligen Patienten in der Einrichtung. Sie sind deshalb auch künftig verpflichtend zuerst zu verständigen, wenn ärztliche Einschätzung oder Behandlung bei einem Heimbewohner nötig ist. Hausbesuche in den Pflegeheimen werden von den ärztlichen Betreupraxen aber nicht mehr durchgeführt. Diese übernehmen die von der FüGK festgelegten Hausbesuchspraxen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst und der Notarztdienst sind von den genannten Regelungen ausgenommen, kommen also weiterhin in die Einrichtungen.

Update vom 01.04.2020, 18.00 Uhr: Ehemalige Corona-Patienten können Leben retten

Das Universitätsklinikum Erlangen sucht aktuell ehemalige Corona-Patienten: Hintergrund der Aktion ist, dass bereits genesene Menschen möglicherweise für Plasmaspenden in Frage kommen. Der Körper bildet nach einer Coronavirus-Infektion spezielle Antikörper gegen den Erreger. Diese Antikörper möchte das Erlanger Uniklinikum untersuchen und schließlich in den Blutkreislauf von Erkrankten bringen. So könnten Leben gerettet werden.

"Genau diese Patienten suchen wir jetzt, damit wir mit ihrer Hilfe möglicherweise schwer erkrankten Covid-19-Patienten das Leben retten können", sagt Holger Hackstein, Leiter der transfusionsmedizinischen und hämostaseologischen Abteilung am Klinikum.

Ehemalige Patienten können sich via E-Mail ans Klinikum wenden: tr-covid19@uk-erlangen.de

Dabei ist wichtig zu erwähnen, ob man sich aktuell noch in Quarantäne beziehungsweise Isolation befindet.

Update vom 31.03.2020, 15.20 Uhr: Erster Todesfall im Zusammenhang mit Coronavirus

Wie die Stadt Erlangen am Dienstag (31. März 2020) berichtet, ist inzwischen der erste Corona-Tote in Erlangen zu verzeichnen. Es handelt sich dabei um einen 82-jährigen Mann. Weiterhin teilte die Stadt die aktuelle Fallzahl von 84 Corona-Infizierten mit. (Stand 13.20 Uhr)

Update vom 30.03.2020, 11.40 Uhr: 134 Infektionen in Stadt Erlangen und Kreis Erlangen-Höchstadt

Die Zahl der COVID-19-Fälle ist im Vergleich zum Vortag zur minimal gestiegen, und zwar um eine Neuinfektion. Damit sind aktuell 134 Fälle bestätigt, davon 56 im Landkreis Erlangen-Höchstadt und 78 in der Stadt Erlangen.

Update vom 29.03.2020, 13.50 Uhr: 133 bestätige Infektionen in Stadt Erlangen und ERH-Kreis

Laut derzeitigem Stand (vom 28.03.2020) liegen 133 bestätigte COVID-19-Fälle im Landkreis Erlangen-Höchstadt (56) und der Stadt Erlangen (77) vor. Das Landratsamt bittet die Bevölkerung darum, die wesentlich verschärften Anordnungen zu Ausgangs,- Aufenthalts-, Betretungs- und Veranstaltungsbeschränkungen sowie Betriebsuntersagungen zu beachten.

Update vom 27.03.2020, 14.40 Uhr: Medizinstudenten bereiten sich auf Covid-19-Patienten vor

In der Anästhesiologischen Klinik in Erlangen sind zwölf vollständige Intensivtherapiebetten aufgebaut worden. Zudem werden Studierende der Humanmedizin aktuell von erfahrenen Intensivpflegekräften geschult - diese bereiten sie auf die ersten Covid-19-Patienten vor. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vom Freitag (27.03.2020) hervor.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann informierte sich am Donnerstag (26.03.20) vor Ort beim Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Heinrich Iro über den Stand der Vorbereitung auf einen möglichen Anstieg von COVID19-Patienten. Herrmann dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Uni-Klinikums Erlangen und einer Studierendengruppe persönlich für ihr Engagement: „Während sich einige in der Krise davonschleichen, sind Sie hier und helfen.“

Der Direktor der Anästhesiologischen Klinik, Prof. Dr. Jürgen Schüttler, erläuterte dem Innenminister die Intensivkapazitäten am Uni-Klinikum Erlangen. Im Normalbetrieb stehen 100 Intensivbetten zur Verfügung. Angesichts von COVID-19 wurden bis heute 40 weitere Intensivplätze geschaffen. „In der Endstufe könnten wir maximal rund 200 COVID-19-Patienten in verschiedenen Intensiveinheiten versorgen und beatmen“, sagte Schüttler. Dafür würden aber noch 30 neue Beatmungsgeräte gebraucht, die zwar bestellt, aber noch nicht geliefert worden seien. „Dann haben wir das absolute Maximum, was wir in Erlangen innerhalb der nächsten drei Wochen schaffen können.“

Update vom 23.03.2020, 11.35 Uhr: Verwirrung um Fallzahlen

Etwas Verwirrung gibt es derzeit zu den Fällen im Landkreis Erlangen-Höchstadt: Während das Landratsamt noch von 41 Fällen für Stadt und Landkreis Erlangen spricht, werden auf der Seite des Robert-Koch-Instituts 44 Fälle vermeldet.

Sicher ist: Auch hier steigen die Infektionen mit dem Coronavirus weiter an.

Update vom 19.03.2020, 10.45 Uhr: So verfahren wir mit Aktualisierungen

Update vom 16.03.2020, 16 Uhr: FAU sagt Prüfungen ab

Auch die FAU reagiert auf die Ausbreitung des Coronavirus in Franken. Wie die Universität mitteilt, wird der Betrieb größtenteils eingestellt.

Bibliotheken bleiben geschlossen. Dienstreisen werden abgesagt. Außerdem werden alle Lehrveranstaltungen und auch alle Prüfungsveranstaltungen abgesagt - solange diese nicht bereits begonnen haben. Ausgenommen sind davon bisher noch Staatsexamen. Die Universität bemüht sich allerdings auch hier um eine Absage. Weitere Informationen hat die FAU auf ihrer Homepage gesammelt.

Update vom 15.03.2020, 20 Uhr: 16 Fälle bestätigt - Maßnahmen gegen die Ausbreitung

Laut derzeitigem Stand liegen fünf bestätigte COVID-19-Fälle im Landkreis Erlangen-Höchstadt und elf in der Stadt Erlangen vor. Schulen und Kitas im Landkreis bleiben bis einschließlich Ende der Osterferien geschlossen.

Wer glaubt, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben und erkrankt ist, wendet sich bitte zunächst telefonisch an seinen Hausarzt oder die Kassenärztliche Vereinigung (KVB) unter der Telefonnummer: 116 117.

Für fachliche Fragen hat das Gesundheitsamt der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt ein Informationstelefon eingerichtet. Dieses ist zusätzlich zu den Geschäftszeiten des Gesundheitsamtes unter der Rufnummer 09131 803 2680 (Mo-Do: 8:30-16 Uhr, Fr: 8:30-12 Uhr) erreichbar. Diese dient ausschließlich Bürgerinnen und Bürgern aus Stadt und Landkreis.

Update vom 11.03.2020, 15.30 Uhr: Verbot für Großveranstaltungen in Erlangen

Die Stadt reagiert auf den Beschluss des bayerischen Landtages, Großveranstaltungen zu untersagen: Somit sind in Erlangen bis 19. April alle Veranstaltungen, an denen mehr als 500 Menschen teilnehmen, abgesagt.

Bei Veranstaltungen mit unter 500 Teilnehmern besteht kein generelles Verbot. "Bei Veranstaltungen unter 500 Personen soll es - wie von der Staatsregierung empfohlen - weiterhin die Entscheidung jedes Einzelnen sein, ob diese durchgeführt oder besucht werden", teilt die Stadt Erlangen am Mittwoch mit.

Update vom 10.03.2020, 15.55 Uhr: Zwölf Infizierte in Erlangen und dem Kreis Erlangen-Höchstadt

Das Staatliche Gesundheitsamt hat am Sonntagabend, 08.03.2020, fünf weitere Coronafälle in Erlangen festgestellt. Das teilt das Landratsamt Erlangen am Sonntagabend mit. Somit liegen laut derzeitigem Stand zwei bestätigte Covid-19-Fälle im Landkreis und zehn in der Stadt Erlangen vor. Das ist laut Landratsamt Erlangen-Höchstadt auch am 10.03.2020, 16.55 Uhr, noch der aktuelle Stand.

Für zwei siebte Klassen der Realschule am Europakanal in Erlangen endete am Freitag (6. März 2020) die Skifreizeit vorerst in häuslicher Quarantäne. Die Jugendlichen durften zunächst ihren Reisebus nicht verlassen.

Schülerinnen und Schüler sowie Kinder bis zur Einschulung, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet keine Schule, Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder Heilpädagogische Tagesstätte betreten.

Ausreichend ist, dass die Festlegung des Gebietes als Risikogebiet durch das RKI innerhalb der 14-Tages-Frist erfolgt. Die Risikogebiete sind dort tagesaktuell abrufbar. Schülerinnen und Schüler sowie Kinder bis zur Einschulung haben sich in einem Risikogebiet aufgehalten, wenn sie dort kumulativ mindestens 15-minütigen Kontakt zu einer anderen Person als den Mitreisenden im Abstand von weniger als 75 cm hatten.

Meldung vom 06.03.2020: Skifreizeit endet für 50 Schüler in häuslicher Quarantäne

Für zwei siebte Klassen der Realschule am Europakanal in Erlangen endete am Freitag (6. März 2020) die Skifreizeit vorerst in häuslicher Quarantäne. Der Bus mit rund 50 Schülern sowie mehreren Lehrern war am Freitag von der Rückreise aus Südtirol in Erlangen angekommen.

Während der Fahrt stand man schon in Kontakt zum Gesundheitsamt. Denn: Einige Schüler sind erkältet. Das berichtet eine Mutter, die ihr Kind abholen wollte. Allerdings durften die Schüler den Bus zunächst nicht verlassen.

Das Gesundheitsamt kam, um Proben zu nehmen, die nun auf das Virus getestet werden. Bis die Ergebnisse vorliegen, sei angeordnet worden, dass alle Teilnehmer der Skifreizeit zu Hause bleiben sollen. Auch 64 Schüler aus Bamberg befinden sich derzeit mit ihren Familien in häuslicher Quarantäne. Auch sie kamen von einer Skifreizeit in Südtirol zurück.

Das Landratsamt Erlangen rät: Wer glaubt, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben, wendet sich bitte zunächst telefonisch an seinen Hausarzt oder die Kassenärztliche Vereinigung (KVB) unter der Telefonnummer 116 117.

Für fachliche Fragen hat das Gesundheitsamt der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt ein Informationstelefon eingerichtet. Dieses ist zu den Geschäftszeiten des Gesundheitsamtes unter der Rufnummer 09131 803 2680 erreichbar. Diese dient ausschließlich Bürgerinnen und Bürgern aus Stadt und Landkreis.

