"Bamberg richtet Krisenstab ein": Es liest sich wie eine Meldung aus einem Katastrophengebiet. Während der Nachbarlandkreis vor wenigen Tagen mit der Bildung eines solchen "Krisenstabs" auf eine mögliche Welle des Corona-Virus reagierte, hört man so etwas in Erlangen-Höchstadt nicht. Was aber nicht ...