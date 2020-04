Eigentlich wäre der Höchstadter Schausteller Alexander Störzer an diesem Wochenende auf dem Nürnberger Frühlingsfest vertreten - doch die Fahrgeschäfte des Unternehmers warten in den Hallen am Greiendorfer Weg noch auf ihren ersten Einsatz. Das müssen sie auch noch länger. Selbst zur Kerwa in Hö...