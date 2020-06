Corona-Ausbruch in Etzelskirchen: Wie geht es weiter mit der Senioreneinrichtung?

Während die Bundesrepublik über langsame Lockerungen der Corona-Maßnahmen diskutierte, bereitete sich auch die Leitung der Senioreneinrichtung BRK Wohnen und Leben auf die Öffnung vor. Doch dann kam der Schock: 29 Bewohner und 11 Mitarbeiter hatten sich Mitte Mai mit dem Virus infiziert. Seit Ende vergangener Woche befindet sich der Alltag in der Einrichtung wieder langsam auf dem Weg zu einer gewissen Normalität.

Denn glücklicherweise hat sich die Zahl der Infizierten bei den weiteren Tests nicht erhöht. Auch verlief die Krankheit der Betroffenen verhältnismäßig milde, sagt Jan Pyschny, stellvertretender Kreisgeschäftsführer des BRK. Die fünf Bewohner, die zwischenzeitlich in den Krankenhäusern in Höchstadt und Neustadt behandelt wurden, sind wieder zurück.

Corona-Krise in Etzelskirchen: Möglichst normaler Tagesablauf

Dass weitere Infektionen vermieden wurden, lag an den getroffenen Maßnahmen im Haus: Ein ganzer Wohnbereich wurde isoliert. Darin konnten sich die Betroffenen relativ frei bewegen. So musste nicht das gesamte Haus unter Quarantäne gestellt werden.

Innerhalb dieses Bereichs wurde versucht, unter den strengen Hygienemaßnahmen einen möglichst normalen Tagesablauf zu gewährleisten. "Das Haus lebt von viel Personal und Bewegungsfreiheit", meint Pyschny: "Wenn das runtergefahren wird, merkt man, dass was fehlt."

Die Maßnahmen wurden dahingehend getroffen, so Pyschny, dass eine weitere Verbreitung ausgeschlossen wird. Dementsprechend blieben die Besuchsbeschränkungen erst einmal bestehen. "Es war für die Bewohner einfach unglücklich." Denn auch in den acht Wochen vor den Infizierungen gab es ein striktes Besuchsverbot in der Ezzilostraße 1. "Wir haben zwar mit modernen Mitteln Kontakt gehalten", berichtet Pyschny, "ein persönlicher Besuch ist aber schon etwas Wichtiges."

Trotz Corona-Maßnahmen: Ein gewisses Restrisiko bleibt

Darauf mussten die Bewohner und deren Angehörige also noch einmal etwa zwei Wochen verzichten.

In ein oder zwei Wochen könnten Besuche aber wieder möglich sein. "Jetzt sind wir in der Phase, in der wir alles gelockert haben. Die nächsten Tage beobachten wir, ob sich da nicht noch was entwickelt", meint Pyschny. Denn die bisherige Hauptaufgabe, die Unterbrechung der Infektionskette, bleibt weiterhin wichtig.

Es gehe darum, so der stellvertretende Kreisgeschäftsführer, das Risiko einer Infektion zu minimieren. Er weiß aber auch: "Wenn wieder Besuche und Neuaufnahmen möglich sind, besteht ein gewisses Restrisiko." Denn für die Pflege ist der direkte körperliche Kontakt unerlässlich, so Pyschny. Doch durch erarbeitete Hygienekonzepte und -standards werde in der Senioreneinrichtung bald wieder so etwas wie Normalität herrschen.