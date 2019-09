Container sorgen für Platz in der Vestenbergsgreuther Kita

Anfang September konnten westlich der bestehenden Kita parallel zur Dutendorfer Straße Container bezogen und damit die benötigten Plätze zur Verfügung gestellt werden. Die Interimslösung für die "Greuther Wichtel" sei vorerst für zwei Jahre gedacht, teilte Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB) mit. Ob eine Verlängerung notwendig werde, bleibe abzuwarten. Die Gemeindeväter haben jetzt jedenfalls zwei Jahre Zeit, nach einer dauerhaften Lösung für eine Kindergartenerweiterung zu suchen.

Die Nachfrage nach Kita-Plätzen in der Marktgemeinde hatte sich vor allem durch den Zuzug von jungen Familien erhöht. Im Frühjahr dieses Jahres ging das Gemeindeoberhaupt von einem Bedarf von insgesamt 100 Plätzen aus. Diese Zahl wurde inzwischen erreicht, ja sogar noch etwas überschritten, wie Kita-Leiterin Angelika Fischer mitteilte. Im Container wird aktuell eine kleine Gruppe mit 15 Kindern zwischen zwei und drei Jahren sowie die Hortgruppe mit 22 Schülern betreut. Im festen Kita-Bau selbst sind zwei Gruppen mit zusammen 45 Kindern sowie zwei Krippengruppen mit jeweils zwölf Kindern unter drei Jahren in Betreuung.

Von der Erweiterung zeigte sich die Leiterin "begeistert". In den hellen und freundlichen Räumen des Containers würden sich Kinder wie Betreuer sehr wohl fühlen. Zudem seien das feste Gebäude und die Container "zu einem Haus zusammengewachsen". Dafür sorgt nicht zuletzt ein überdachter Verbindungsgang vom Kindergartengebäude zur Container-Erweiterung. Der Gehweg entlang der Straße werde voraussichtlich in dieser Woche freigegeben, so Lottes.