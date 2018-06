Clubfans und die magische 8: Frankenpower feiert 30. Geburtstag

106 Mitglieder





Es ist das Jahr 1988. Angelique Kerber und Rihanna werden geboren, zum Kinohit wird Dirty Dancing und die Band EAV schlägt vor: "Küss die Hand schöne Frau". Ein Seidla Bier kostet 96 Pfennig.Es ist das Jahr 1988. Unendliche Weiten am Fußballhimmel. Bayer Leverkusen gewinnt den Uefa-Pokal, Werder Bremen wird Deutscher Meister und Holland Europameister, mit einem 2:0 im Finale gegen die UdSSR. Und der 1. FC Nürnberg qualifiziert sich für den einen europäischen Wettbewerb.Es ist das Jahr, als sich in Herzogenaurach eine kleine Gruppe fußballbegeisterter Jugendlicher zwischen 15 und 18 Jahren zusammenfindet, um einen Fanclub zu gründen.Das geht aus einer Chronik hervor, die der Eventmanager von "Frankenpower", Bernhard "Barny" Weidner, zum 30. Geburtstag der "Fanglubberer" zusammengestellt hat. Heute wird gefeiert, diesmal aber im kleineren Kreis mit Mitgliedern, Freunden und Weggefährten aus drei Jahrzehnten.Wie viele andere Vereine auch entstand "Frankenpower" aus kleinen Anfängen heraus. Inzwischen zählt der Verein 106 Mitglieder und ist eine feste Größe unter den zahlreichen FCN-Fanclubs. Seit 2007 gehören die Herzogenauracher auch dem Offiziellen Fanclubverband Nürnberg an und werden dort als Mitglied Nr. 113 geführt. Und was war noch im Jahr 2007? Na klar, der Pokalsieg der Ruhmreichen, und das nach fast vier Jahrzehnten Wartezeit. Selbstredend, dass die Fanglubberer von der Aurach bei diesem denkwürdigen Ereignis in Berlin dabei waren.Aber die eigentliche magische Zahl des Fanclubs ist die Acht, wie Vorsitzender Elmar Amling berichtet. 1968 wurde der Club zuletzt Deutscher Meister, 1988 wurde Frankenpower gegründet, 1998 stieg der Club in die erste Liga auf, ebenso wie 2018. 1998 richtete der Fanclub ein internationales Fußballturnier aus, an dem 18 Teams teilnahmen. 68 Kartler wurden beim Altstadtfestturnier 2018 gezählt. 2008 hatten die Herzogenauracher bei einem Benefizspiel Club-Allstars aus der 88-er Europapokalmannschaft zu Gast. Ach ja, und 8 Aufstiege verzeichnet der 1. FCN und ist somit Rekordaufsteiger.2018 ist somit auch ein Jahr der Jubiläen : 50 Jahre Deutsche Meisterschaft, 30 Jahre Fanclub und man hatte das 10. Schafkopfturnier beim Altstadtfest. Der diesjährige Aufstieg des Clubs in die erste Liga ist für den Vorsitzenden "das schönste Geburtstaggeschenk."In all den Jahren hatten die Fanglubberer von der Aurach auch Prominenz in ihren Reihen. Allen voran Weltfußballer Andy Köpke, die Torwartlegende des 1. FCN. Er ist seit 2001 Ehrenmitglied im Fanclub und ist regelmäßiger Gast in Herzogenaurach. Allerdings sei er zur Geburtstagsfeier heute Abend leider verhindert, wie Vorsitzender Amling schmunzelnd anmerkt. Aber der Andy hat eine triftige "Ausrede": Da sitzt der Torwarttrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Sotschi nämlich neben Jogi Löw auf der Bank. "Wir werden ihm heute Abend auch alle die Daumen drücken", sagt Amling.Zu ihren Jubiläumsfeiern ließen sich die Glubberer besonderes einfallen. Wie 2008, als auf dem SC-Nordplatz ein Benefizspiel einer Herzogenauracher Auswahlmannschaft gegen die Club-Allstars von 1988 antrat. Die Schirmherrschaft übernahm Andy Köpke, moderiert hat's Radiolegende Günther Koch. Oder 2013, als das 25. Jubiläum groß beim KCH gefeiert wurde. Neben Andy Köpke war da auch Urgestein Dieter Eckstein zugegen.Heute soll's ein familiäres Fest geben, ohne Öffentlichkeit. Den Ehrengast zum 30-Jährigen hatte man ja schon. Hans Meyer , der Kulttrainer der Pokalsiegermannschaft von 2007, stellte sein Buch vor. Trotzdem werden auch heute sehr viele Teilnehmer erwartet. Sind doch auch die Freunde vom Fanclub "Schalker Virus Horstmar" zu Besuch.Wenn Barny, der Eventmanager, seinen Rückblick hält, dann tauchen auch zwei weitere Namen auf. Denn die beiden Frankenpower-Mitglieder Claudia und Rainer sind nicht nur echte Clubfans, sondern auch sich selbst treu. Seit ebenfalls 30 Jahren. Es ist das Jahr 1988.