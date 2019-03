"Cantus Vox" macht Lust auf mehr in der Niederndorfer Josefskirche

Für die 43 Musikerinnen und Musiker war das Konzert in der Niedrndorfer Josefskirche ein Heimspiel, denn Cantus Vox ist eine von elf Abteilungen des ASV-Niederndorf. Der Dirigent ist Thomas Leyer, der Chor trifft sich wöchentlich im ASV-Sportheim zu Proben. Im Repertoire haben sie sowohl klassische als auch zeitgenössische Musik, geistliches und weltliches Liedgut. Daraus erarbeiten sie sich einmal im Jahr ein Projekt oder ein zusammenhängendes Werk, das dann zur Aufführung gebracht wird.

In diesem Jahr bildeten Gospels und Verwandtes die Beiträge. Auf dem Programm stand die Deutsche Popmesse von Michael Schmoll, Jahrgang 1958, die erstmals 2016 aufgeführt wurde. Sie besteht ganz klassisch aus den Bestandteilen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei. "Genießen Sie es und lassen Sie sich von den Rhythmen anstecken!", riet Doris Malik in ihrer Einführung den Zuhörern.

Als Solist am Klavier konnte Chorleiter Thomas Leyer sein Können unter Beweis stellen, etwa bei "When I Fall in Love" von Victor Young, "Over the Rainbow" von Oscar Peterson - dem Lied mit dem Judy Garland berühmt wurde - sowie "Little Girl Blue" vom gleichen Komponisten. Zur Unterstützung hatte sich "Cantus Vox" außerdem Gabriele Dörrfuß als Solistin geholt. "In the Wee Small Hours of the Morning" von David Man und Bob Hillard oder "Spring Can Really Hang Up You More" von Tommy Wolf und Fran Landesman konnte sie gemeinsam mit Thomas Leyer am Klavier ihre Stimme unter Beweis stellen.

Ein weiterer Part im Konzert war dem Zusammenwirken von Dörrfuß und dem Chor gewidmet. Das Zusammenspiel bei Stücken wie "Have a Nice Day" von Lorenz Maierhofer oder "Precious Lord" von George N. Allan und Thommy Dorsey aber auch "Children, Go Tell It" von Greg Gilpin gelang ohne die geringsten Schwierigkeiten; Genauso wie "Go Tell It to the Mountain", von Donald Moore oder "Hymn to Freedom" von Oscar Peterson.

Alles in allem ein gelungenes Konzert mit motivierten Beteiligten, das Lust auf mehr macht. Der Applaus der Zuhörer machte das deutlich.

Als Mitwirkende sind Sängerinnen und Sänger bei "Cantus Vox" gerne gesehen, zusätzlich zum musikalischen Bereich wird auch geselliges Beisammensein geboten.