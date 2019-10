Bürgermeister German Hacker hat sich bei der Herzogenauracher Feuerwehr für den schnellen und professionellen Einsatz in der Mittelschule bedankt. Und zugleich bei der Schaeffler-Werksfeuerwehr, die einen Entlüfter bereitstellte.

Nach dem Brand eines Mülleimers in der Toilette war diese am Donnerstagvormittag stark verrußt worden und der Feuermelder schlug an. Darauf hin wurde das Schulhaus für kurze Zeit evakuiert (der FT berichtete).