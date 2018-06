Bürgerbefragung der Stadt ?Lebenslanges Lernen in Erlangen 2018?

Zurzeit erhalten Erlanger Bürgerinnen und Bürger von der Stadt Erlangen einen Fragebogen zum Thema ?Lernen im Erwachsenenalter? zugeschickt. Die Befragung wird vom Bildungsbüro zusammen mit dem Sachgebiet Statistik und Stadtforschung der Stadt Erlangen durchgeführt und untersucht, wie Erwachsene bei Kursen oder Schulungen, neben dem Beruf und selbstorganisiert sowie am Arbeitsplatz oder in der Freizeit lernen. Die Angaben sollen dabei helfen, einen besseren Eindruck über die Erlanger Bildungslandschaft zu bekommen und festzustellen, welchen weiteren Bedarf es in Erlangen gibt. Für die Befragung wurde eine Zufallsstichprobe von 5.000 Personen ausgewählt.

Die Bearbeitung der Fragen nimmt etwa zehn bis 15 Minuten in Anspruch. Es wird darum gebeten, die ausgefüllten Bögen bis Anfang August zurückzusenden.

29.06.2018

