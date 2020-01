Im mittelfränkischen Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist es in der Nacht auf Samstag (4. Januar 2019) zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einem Mehrfamilienhaus wurde Feuer in den Kellerräumen gemeldet. Ein Anwohner bemerkte, dass eine Papiertonne in Flammen stand. Das Feuer griff auf mehrere Tonnen über. "Geistesgegenwärtig" schaffte er den Brandherd ins Freie, wie Sebastian Weber von der Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt am Samstagmorgen berichtet.

Brand in Baiersdorf: Drei Bewohner verletzt

Neben der alarmierten Feuerwehr rückte auch das Technische Hilfswerk (THW) an. Unter schwerem Atemschutz begannen Feuerwehrkräfte im Haus nach Anwohnern zu suchen. "Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung vorgenommen", heißt es von Seiten der Feuerwehr. In Baiersdorf ist es zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Foto: KBM S. Weber