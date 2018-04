Blutregen am Freitag, den 13.: Seltenes Wetterphänomen über Deutschland

Blutregen - klingt gruselig. Noch dazu am Freitag, den 13.! Aber was ist das eigentlich? Als Blutregen bezeichnet man Regen, der von Staub in der Luft rötlich gefärbt ist. In diesem Fall hat ein seit Tagen anhaltender Südwestwind große Mengen an Saharastaub nach Deutschland getragen. Ab Donnerstagabend wird dieser mit einsetzendem Regen zurück zur Erde fallen - voraussichtlich bundesweit, auch über Franken. Was Wetterforscher entzückt, ist ein Alptraum für Autobesitzer ohne Garage, denn der Blutregen hinterlässt deutlich sichtbare Spuren. Der rötliche Staub überzieht alles wie ein Film. Profi-Tipp: Den Staub nicht mit einem Lappen entfernen, da dies den Autolack zerkratzen kann! Stattdessen einfach mit klarem Wasser abspülen. Auch das Fensterputzen sollte man sich aufsparen, bis das Spektakel vorüber ist. Immerhin: Der Staub färbt auch den Himmel, und Romantiker dürfen sich auf spektakulär Sonnenuntergänge freuen.



"Am Nachmittag bilden sich Schauer und Gewitter vom Bayerischen Wald bis nach Hamburg. Ab 17 Uhr setzt der Blutregen ein und hält die ganze Nacht über an", prognostiziert die Seite Weather.com. Der Höhepunkt des Blutregens werde zwischen Donnerstag, 23 Uhr , und Freitag, 6 Uhr morgens erwartet. "Modellrechnung zeigen an, dass 3000 Milligramm pro Quadratmeter Saharstaub vom Himmel kommen. Das sind Werte, die normalerweise nur in Wüsten vorkommen", so Weather.com.



Wettervorhersage vom 12. April 2018: Am Donnerstag Schauer und Gewitter



Aber mal abgesehen vom Blutregen: Wie wird das Wetter in Franken in den nächsten Tagen? Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach prophezeit ein wunderbares Wochenende, sieht aber auch ein Ende der Wärmeperiode am Horizont. Um Letzteres genau vorherzusagen, benötige man laut Ochs aber ein "Ouija-Board oder Tarotkarten".



Am Donnerstag ist es zunächst wechselnd, im Verlauf des Nachmittags dann zunehmend stark bewölkt. Tagsüber bilden sich vereinzelt Schauer oder Gewitter. Am Abend regnet es strichweise. Maximal werden 20 bis 23 Grad erreicht. Vorübergehend gibt es frische Windböen aus Ost, abends flaut der Wind wieder ab.



Auch der Deutsche Wetterdienst sagt für Donnerstagnachmittag und -abend turbulentes Wetter vorher: "Am späten Nachmittag und Abend bis in die Nacht hinein vom Südosten über die mittleren Landesteile bis in den Westen/Nordwesten erneut vereinzelte Gewitter, lokal eng begrenzt mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen. Unwetterartige Entwicklungen bezüglich Starkregens nicht ausgeschlossen." In der Nacht zum Freitag komme es vor allem im Westen, Nordwesten und in der Mitte zu schauerartigen Regenfällen, teils mit Gewittern, dabei sei weiterhin Starkregen möglich.



Das Wetter am Freitag: Große Unsicherheit



Die Unsicherheiten bei der Freitagsprognose sind seit gestern nicht besser, sondern schlimmer geworden. Sollte sich bei uns ein Tief bilden, wäre es überwiegend bedeckt und regnerisch. Und wenn nicht, dann eben nicht, dann wäre es nach dem Abzug morgendlicher Regenschauer heiter und trocken. Maximal werden 15 bis 20 Grad erreicht. Der Westwind frischt gelegentlich mäßig auf.



Am Samstag und Sonntag heiter bis wolkig



Am Samstag und am Sonntag ist es heiter bis wolkig und trocken mit Höchsttemperaturen von 21 bis 23 Grad. Der schwache Wind weht vorwiegend aus Ost bis Süd.



Bis Ende nächster Woche zeigen die Wettermodelle warmes Wetter mit Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad. Mitte der Woche könnte es vorübergehend sogar bis an die 30 Grad gehen.



In der Nacht zum Samstag kühlt es bis auf 4 Grad ab und in ungünstigen Lagen ist geringer Bodenfrost möglich. Ansonsten liegen die Tiefsttemperaturen bei 6 Grad und es bleibt auch am Boden frostfrei.



Ein Ende der Wärmeperiode deutet sich an



Ein Ende der Wärmeperiode deuten die Wettermodelle für die Zeit um den 23. April herum an, aber das geht dann schon in den Grenzbereich über, wo sich Ouija-Board und Tarotkarten gute Nacht sagen.



