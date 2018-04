Blutiges Wochenende in Erlangen: Die Polizei sucht Zeugen

Im Verlauf des Samstags kam es im Stadtgebiet von Erlangen zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung zu den einzelnen Vorfällen wurden bereits eingeleitet. Die Polizei ersucht in diesem Zusammenhang jeweils um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09131/760-114 mit der Polizeiinspektion Erlangen in Verbindung zu setzen.



Mit der Faust ins Gesicht geschlagen



Samstagnacht gegen 4.30 Uhr wurde einem 28-Jähriger nach dem Verlassen einer Diskothek mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer hielt sich auf einer Bank sitzend in der Hauptstraße auf und wurde offensichtlich grundlos Ziel des Angriffs. Der Diskobesucher erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden.



Pärchen prügelte aufeinander ein



Am Samstag gegen 20 Uhr kam es vor einem Anwesen in der Marienstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen. Eine 29-jährige Frau geriet in Streit mit ihrem 33-jährigen Lebenspartner. Beide schlugen auf offener Straße aufeinander ein. Unter anderem soll eine Glasflasche zum Einsatz gekommen sein. Die Frau erlitt leichte Abschürfungen am Knie - der Mann bleib unverletzt. Beide standen nicht nur unerheblich unter Alkoholeinfluss. Die Angaben der beiden Beteiligten ergeben kein klares Bild vom Geschehensablauf.



Mann greift drei andere Männer an



Am Samstag um 22 Uhr ereignete sich in der Isarstraße eine weitere Körperverletzung. Ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger attackierte hier gleich drei junge Männer im Alter von jeweils 20 Jahren. Die Heranwachsenden machten sich im Vorfeld offensichtlich über eine bis jetzt nicht bekannte weibliche Radfahrerin lustig. Diese kam kurze Zeit später mit ihrem Bekannten zurück. Dieser schlug dann einem der jungen Männer mit der Faust ins Gesicht. Seine beiden Freunde konnten sich noch rechtzeitig in einem Auto einschließen und blieben hierdurch verschont. Der Tatverdächtige suchte im Anschluss mit seiner Begleiterin das Weite.