Blumenschmuckwettbewerb startet wieder

Der traditionelle Blumenschmuckwettbewerb, veranstaltet vom Heimat- und Geschichtsverein und der Stadt Erlangen, startet in diesen Tagen wieder. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Ziel der Aktion ist es, das Stadtbild zu verschönern und die Begeisterung im Umgang mit den Pflanzen zu fördern. Teilnehmen können alle Blumenfreunde und Hobbygärtner, die mit ihren Pflanzen in den Vorgärten, auf Fenstersimsen oder Balkonen dem Erscheinungsbild der Stadt farbenfrohe Akzente setzen wollen. Voraussetzung ist lediglich, dass der Blumenschmuck von der Straße bzw. von öffentlichen Wegen aus zu sehen ist. Im Herbst findet in der Orangerie wieder eine Abschlussveranstaltung für alle Teilnehmer statt.

Anmeldungen nimmt die kommunale Abteilung Stadtgrün (Adresse: Stadt Erlangen, Eigenbetrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Stintzingstraße 46, 91052 Erlangen; Telefon: 09131 86-2057; E-Mail matthias.maass@stadt.erlangen.de) entgegen. Anmeldefrist ist der 29. Juni. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/blumenschmuckwettbewerb.

06.04.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen