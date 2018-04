Erlangen vor 1 Stunde

Blitzmarathon 2018

Blitzmarathon 2018: Wo stehen die Blitzer in Erlangen?

Aufgepasst Blitzmarathon: Bayernweit findet am 17. April 2018 ein Blitzmarathon statt. Auch in Erlangen werden an dem Tag Geschwindigkeitsverstöße vermehrt geahndet.