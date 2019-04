Höchstadt a. d. Aisch vor 1 Stunde

Umwelt

Biomüll im Landkreis Erlangen-Höchstadt: Wo Plastik nichts zu suchen hat

Eine Spaziergängerin hat am Sonnenstuhl in Höchstadt achtlos weggeworfene Plastiksäcke mit Grüngut darin gefunden. In der Kompostieranlage in Medbach ist nicht nur illegal entsorgtes Grüngut ein Problem, sondern auch Plastik.