Biermann tritt in Heßdorf an

Erich Biermann von den Freien Wählern ist in Heßdorf bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr Herausforderer des amtierenden Bürgermeisters Horst Rehder. Der 47-jährige Erich Biermann zog 2008 für den Bürgerblock in den Gemeinderat ein und wechselte 2013 zur Fraktion der Freien Wähler.

Bei der Nominierungsversammlung im Heßdorfer Sportheim wurde Biermann einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten der Freien Wähler gekürt. Nachdem Axel Gotthard von den Freien Wählern zur CSU-Fraktion wechselte, gehört noch Johann Ort der FW-Fraktion an. Wie Biermann aus seinem Lebenslauf berichtete, besuchte er die Hauptschule bis zur neunten Klasse treu, begann eine Schreinerlehre, leistete den Grundwehrdienst und ist seit 2006 als Hausmeister bei der Raiffeisenbank Seebachgrund beschäftigt.

Seinem Namen begegnet man nicht nur bei den Freien Wählern als stellvertretender Vorsitzender der Kreisvereinigung sowie als Delegierter der Landes- und Bezirksversammlung, sondern auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Heßdorf und als Schiedsrichter der Kreisbrand-inspektion Erlangen-Höchstadt.

Kritische Nachfragen

Die Gründung der Freien Wählern in Heßdorf wurde von ihm angestoßen und seit 2014 ist er auch deren Vorsitzender. "Ich glaube, dass ich nicht der einzige bin, war und sein werde, der über Umwege seinen richtigen Platz gefunden hat", erklärte Biermann den Fraktionswechsel. "Kritische und konstruktive Nachfragen in den Sitzungen, aber auch bei höheren Instanzen haben mich das ein oder andere Mal öffentlich auffallen lassen, und das werde ich so beibehalten", sagte er zu seiner Arbeit im Gemeinderat. Wenn man keine klaren Aussagen oder Unterlagen auf mehrmalige Nachfragen bekomme, dann müsse man eben diesen Weg gehen. "Nicht immer schön, aber was sein muss, muss eben sein."

In der Gemeinde Heßdorf sei es Zeit für einen "Trainerwechsel", und die Freien Wähler seien bereit, diesen Wechsel anzunehmen und die Trainerbank neu zu besetzen. Biermann verspricht den Bürgern ein offenes Ohr. In einer Verwaltung dürfe es keine Obrigkeit geben. "Ein gemeinsames Miteinander dient auch dazu, dass sich jeder Mitarbeiter als Bürgerbeauftragter fühlen soll, denn Verantwortung schafft Arbeitsfreude."

Ein guter, harmonischer Kontakt über die Gemeindegrenzen hinaus ist für Biermann genauso ein wichtiger Punkt. Bei Nachbargemeinden oder staatlichen Instanzen möchte er mit seinen Anliegen nicht vor verschlossenen Türen stehen.

"Ich werde mich persönlich nicht schonen, mit meiner ganzen Kraft, meiner Begeisterung, aber auch meinem Idealismus an die Aufgabe herangehen, Bürgermeister der Gemeinde Heßdorf zu werden. Diesen Wechsel, liebe Mitglieder, kann ich aber nur umsetzen, wenn sie mich dabei unterstützen und mit mir diesen Weg gehen", schloss Erich Biermann seine Nominierungsrede.