Bierdusche für Walter Nussel auf der Burgstaller Kerwa

In den letzten Jahren hat sich die Burgstaller Kerwa als Kultveranstaltung etabliert. Heuer feierten die rund 230 Einwohner mit einem Traumstart "30 Jahre Burgstaller Kerwa" mit so viel Besuchern wie noch nie und bei bestem Wetter.

Der Hausherr und CSU-Landtagsabgeordnete Walter Nussel kann zur Kerwa auch immer prominente Gäste begrüßen. Denn die Burgstaller Kerwa ist jedes Jahr auch ein bisschen der Nabel der bayerischen Politik und zieht jedes Jahr politische Mandatsträger an. Gemeinsam feiern die Politiker der unterschiedlichen Richtungen aus Stadt, Landkreis sowie dem Land die Burgstaller Kerwa. Sie sitzen einträchtig an einem Tisch, die Roten, Schwarzen und die Grünen und genießen das angenehme Ambiente im Anwesen der Familie Nussel.

Zum Auftakt der 30. Jubiläumsveranstaltung am Freitag drängte sich die kleine, aber feine Kirchweih sogar ins nationale, wenn nicht sogar internationale Rampenlicht des Sports. Er konnte sich nicht ganz im Hintergrund halten, denn zu aktuell waren die Schlagzeilen: Herbert Hainer, bis 2016 Adidas-Vorstandsvorsitzender, war der heimliche Stargast.

Plausch mit Herbert Hainer

Hainer ist bekanntlich der designierte Nachfolger von Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß. Hoeneß will sich in den Aufsichtsrat zurückziehen, in dem Hainer schon jetzt vertreten ist. Der Herzogenauracher Hainer ließ sich Speis und Trank im Herzogenauracher Ortsteil schmecken und plauschte angeregt mit Gastgeber Walter Nussel und Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Unter anderem war auch ein Thema, dass Herzogenaurachs österreichische Partnerstadt Wolfsberg am 28. November in der Europa League Borussia Mönchengladbach erwartet.

Der CSU-Landrat Alexander Tritthart durfte am Freitagabend zwei Kirchweihanstichen beiwohnen und kam mit seiner Frau Angelika, Dritte Bürgermeister in Weisendorf, von Großenseebach nach Burgstall.

Denn auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lässt sich die Burgstaller Kerwa nicht entgehen und auch die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) kommt jedes Jahr gerne nach Burgstall.

Gastfreundliches Burgstall

Den "spritzigen" Anstich verfolgten auch die SPD-Landtagsabgeordnete Alexander Hiersemann und der CSU-Fraktionsvorsitzende des Bezirkstagstages, Daniel Forster. Auch die Zweite Bürgermeisterin von Herzogenaurach, Renate Schroff (SPD), weiß die Gastfreundschaft bei der Kerwa in Burgstall zu schätzen.

Darüber hinaus freute sich Nussel über die Feuerwehrleute aus Burgstall unter ihrem Kommandanten Daniel Nussel und dem Vorsitzenden Jürgen Hofmann sowie über Abordnungen der Wehren aus der Umgebung. Herzlich begrüßte der Landtagsabgeordnete auch Sabine Hanisch, die sich im nächsten Jahr um den Bürgermeisterposten bewirbt, seine Spieler vom FC Herzogenaurach sowie Stadt- und Kreisräte und natürlich alle Bürger.

Peter Köhler assistiert

Beim Anstich des Holzfasses assistierte der Diplom-Braumeister Peter Köhler von der Brauerei Hofmann aus Pahres, aber auch er konnte nicht verhindern, dass es nach dem ersten Schlag kräftig spritzte und Walter Nussel setzte dem Malheur mit einem Nachschlag ein Ende. Im komplett voll besetzten Hof wurde bei lauen Temperaturen und zur Unplugged-Blasmusik der "Zamgwerfelten Blechtreiber" kräftig gefeiert.

Die Kirchweih ist eigentlich klein, aber fein und zieht seit Jahren junges Publikum wie auch Ältere an. Vier Tage wird bei hervorragender Stimmung gefeiert und der Ausrichter, die Freiwillige Feuerwehr Burgstall, hat auch Einiges zu bieten: Von der Hüpfburg bis hin zu Kutschfahrten für die Familie sowie musikalischer Unterhaltung und einem vielfältigem Essen, die gut frequentierte Bar für das Partyvolk nicht zu vergessen.