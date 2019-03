Betrunkene in Höchstadt randaliert im Krankenwagen

Der Rettungsdienst wurde am Freitag, gegen Mitternacht, nach Höchstadt in die Große Bauerngasse gerufen. Ein 18-Jähriger benötigte wegen des Verdachts auf Alkoholvergiftung Hilfe.

Als er bereits im Krankenwagen lag, verschaffte sich dessen 17-jährige Freundin Zugang und legte sich auf den jungen Mann, so dass die Sanitäter ihre Arbeit nicht machen konnten. Dies teilt die Polizei mit. Auch nach Eintreffen einer Streife, verließ die Frau den Krankenwagen nicht freiwillig. Sie klammerte sich an ihren Freund, so dass die Arme mit Zwang gelöst werden mussten.

Dabei versuchte sie, die eingesetzten Beamten zu treten. Einen schlug sie mit der Faust ins Gesicht. Glücklicherweise wurde keiner der Beamten dabei verletzt. Letztlich musste sie gefesselt werden und zur Ausnüchterung ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei stand sie ebenfalls erheblich unter Alkoholeinfluss. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung. Zudem wird sie wegen Beleidigung angezeigt, da sie die beiden Sanitäter noch angepöbelt hatte.