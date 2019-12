Beschwingtes Vergnügen bei den Tänzern des ASV Niederndorf

Die Decke der Turnhalle in Niederndorf wurde durch lavendelfarbene Tücher abgehängt, die Tische edel gedeckt und glitzernde Schneeflocken hingen überall von der Decke und spiegelten sich im Licht der vielen Lichter.

Anlass war der 36. Festliche Ball der Tanzsportabteilung des ASV Niederndorf. Unter der Koordination von Regina Schweiger hatte ein 14-köpfiges Team mehrere Monate geplant und vorbereitet. "Jeder weiß was seine Aufgaben sind, das ist das Schöne", erzählt Heike Witthus, Abteilungsleiterin Tanzsport. "Da müssen wir eigentlich nur noch unsere Listen durchgehen und abhaken." Am Samstag hatten dann etwa 60 Helfer mit angepackt, die Techniker hatten sogar schon am Freitag mit dem Aufbau begonnen.

Showband mit einem guten Mix

Heike Witthus eröffnete den Abend mit einer festlichen Ansprache, bedankte sich bei allen Helfern im Service, in der Küche, am Ausschank und der Bar und in der Planung. Für die musikalische Umrahmung sorgte die DaCapo-Showband, die mit einem Mix aus allen Jahrzehnten und Taktarten in wenigen Sekunden für eine volle Tanzfläche sorgten.

Die Mitglieder der Tanzsportabteilung ließen es sich nicht entgehen, ihr Können zu zeigen und auch die anderen Gäste schwangen begeistert den ganzen Abend das Tanzbein. Der erste Showact fuhr eine Stunde nach Beginn auf nur einem Rad auf die Tanzfläche. Die 17-jährige Antonia Joschko begeisterte das Publikum mit ihrem Programm "Von Latino bis Samba auf dem Einrad" und vollführte beeindruckende Figuren und Bewegungen zu rhythmischer Musik. Die junge Sportlerin aus Neunkirchen am Brand holte mit ihrem Talent 2016 den Titel Vize-Weltmeisterin der Junioren.

Wolfang Rühling, Übungsleiter, der durch den Abend führte, war begeistert von den Parallelen zwischen Einrad und Tanz: "Überlegen Sie mal, so wie Antonia mit ihrem Einrad das Gleichgewicht halten muss, so halten auch Tänzer und Tänzerin das Gleichgewicht."

Ein weiteres Highlight war der Auftritt der Damen der Tanzsportabteilung. Unter dem Motto "Solo Swing - Ladies only" verbannten die Tänzerinnen ihre Männer für einige Zeit vom Parkett und zeigten verschiedenste Tanzschritte aus den 1920er bis 1950er Jahren.

Bayernmeister im Tanzen

Nachdem die Tanzfläche für einige Runden wieder für alle freigegeben war, wurde sie gegen Ende noch einmal von einem erfolgreichen Tanzpaar im Standardtanz in Anspruch genommen: Andreas und Nadine Urban, die zusammen mehrfache Bayerische Meister wurden, beeindruckten die Gäste mit ihrem professionellen Auftritt.

Der Tanzball in Niederndorf ist ein magisches Erlebnis und im näheren Umkreis einzigartig. Alle Tanzbegeisterten und Interessierten sollten sich schonmal den 5. Dezember 2020 vormerken, denn da geht der Ball des ASV in die nächste Runde.