Erlangen vor 46 Minuten

Bergkirchweih

Bergkirchweih 2019 in Erlangen: Offizielles Programm und die Keller-Programme

Am 6. Juni um 17 Uhr ist es wieder so weit: Der traditionelle Anstich vor dem Henninger Keller ist der Auftakt für die 264. Bergkirchweih in Erlangen. Hier finden Sie die offiziellen Programmpunkte 2019 und die Programme der verschiedenen Keller.