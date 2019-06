Bergkirchweih 2019: Das Programm auf dem Niklas Keller

Im 17. Jahrhundert braute die Familie Memminger auf drei ganzen Anwesen Bier und Branntwein für verschiedene Gasthäuser. Als 1866 Karl Philipp Niklas den Betrieb erwarb und in die Produktion weiter investierte , schaffte es die Brauerei in die Spitzengruppe der vier großen Brauereien in Erlangen.

Genauso traditionell wie die Bierherstellung ist auch die Teilnahme an der Erlangener Bergkirchweih. Wir haben das Musikprogramm auf dem Niklas Keller für die Kerwa 2019 für Sie.

Donnerstag, 06. Juni 2019

18:00 Uhr: Karan & Friends

Freitag, 07. Juni 2019

18:00 Uhr: Karan & Friends

Samstag, 08. Juni 2019

14:00 Uhr: Duo Chabeso

18:00 Uhr: Orange XL

Sonntag, 09. Juni 2019

10:00 Uhr: Egerländer Geigenbauer

18:00 Uhr: Tough Talk

Montag, 10. Juni 2019

10:00 Uhr: Egerländer Geigenbauer

18:00 Uhr: Cräcker

Dienstag, 11. Juni 2019

16:00 Uhr: Cräcker

18:00 Uhr: Cräcker

Mittwoch, 12. Juni 2019

16:00 Uhr: Orange

18:00 Uhr: Orange XL

Donnerstag, 13. Juni 2019

16:00 Uhr: Tough Talk

18:00 Uhr: Tough Talk

Freitag, 14. Juni 2019

16:00 Uhr: Karan & Friends #acoustic

18:00 Uhr: Karan & Friends

Samstag, 15. Juni 2019

14:00 Uhr: Duo Chabeso

18:00 Uhr: Karan & Friends

Sonntag, 16. Juni 2019

10:00 Uhr: Egerländer Geigenbauer

18:00 Uhr: Wulli/Sonja Band

Montag, 17. Juni 2019

18:00 Uhr: Wulli/Sonja Band

Wenn Sie jetzt schon Lust auf Kirchweih bekommen haben, dann sollten Sie sich gleich einen Platz sichern. Reservieren geht wie folgt:

Reservierungen für die Bergzeit können nur am Vatertag bzw. während des Berges täglich bis 18 Uhr angenommen werden; ausschließlich vor Ort am Keller

Mehr Infos: www.niklaskeller.de

