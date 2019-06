Bergkirchweih 2019: Das After-Berg-Programm in Erlangen

Vom 6. Juni bis 17. Juni findet die Bergkirchweih in Erlangen statt. Damit jeder, der will, nach dem Berg noch weiterfeiern kann, bieten die Kneipen und Discos in Erlangen ein After-Berg-Programm an. Hier wird weitergefeiert:

Aroma Lounge

In der Aroma Lounge geht es täglich ab 12 Uhr los, damit man auch schon vor dem Sonnenuntergang gemütlich eine Shisha rauchen kann. Sonntags ist erst ab 16 Uhr geöffnet.

Adresse: Hauptstraße 106, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten: 16:00 bis 3:00 Uhr

Die Bombe

Die Bombe hat an jedem der 12 Berg-Tage geöffnet. Unter der Woche ist der Eintritt frei. Am Wochenende und Pfingstsonntag kostet der Eintritt ab Mitternacht fünf Euro, davor ist er kostenlos. Bis 1 Uhr gibt es bei der Happy Hour Shots für 1,50 Euro und Cocktails für 5 Euro.

Adresse: Hauptstraße 12, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten: 23:00 bis 5:00 Uhr

E-Werk

Die berüchtigtsten After-Berg-Partys gibt es im E-Werk. Vom 6. Juni bis zum 17. Juni kann man mit den beliebtesten E-Werk DJs nach der Bergkirchweih so richtig abfeiern. Von 90ern und 2000ern über Berghits, HipHop und Elektro bis hin zu House-Musik wird für jeden Geschmack etwas geboten. Unter der Woche kostet der Eintritt in den Saal 3 Euro. Der Eintritt am Wochenende für das ganze Haus liegt bei 6,50 Euro.

Adresse: Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten: ab 22:30 Uhr

Glüxrausch

Zwölf Tage lang kann jeder im Glüxrausch die fünfte Jahreszeit feiern. Nach der Bergkirchweih geht es dort auf zwei verschiedenen Areas weiter. Auf der einen werden 90ern, 2000ern und aktuelle Charts, gepaart mit Schlager- und Ballermann-Hits, gespielt. In der anderen laufen Black-, Dance- und House-Musik.

Adresse: Hauptstraße 103, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten: 22:00 bis 3:00 Uhr

Erlkönig

Wenn beim Berg die Lichter ausgehen, dann fängt es im Erlkönig erst so richtig an. An acht Tagen (Do., 6.6. bis So., 9.6. & Fr., 14.6. und Sa., 15.6.) kann hier nach der Kirchweih zu Partysongs, Black & House weitergefeiert werden. Frauen dürfen sich über freien Eintritt bis Mitternacht freuen und die Bar lockt mit Angeboten, wie Pfeffi für 2 Euro und Bier für 2,50 Euro.

Adresse: Nürnbergerstraße 1, 91052 Erlangen

Öffnungszeiten: 22:30 bis 5:00 Uhr

Havana Bar

Unter dem Motto "Laut und lecker" gibt es nach der Bergkirchweih in der Havana Bar vom 6. bis zum 9. Juni und vom 11. bis zum 15. Juni gut gemixte Cocktails für alle Bessertrinker und Gegenstromler. Bei Deep House und Electro Swing gibt es feine Drinks und Hot Dogs.

Adresse: Engelstraße 17, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten: 22:00 Uhr bis 3:00 Uhr

Zirkel

Der Club Zirkel macht zwölf Tage lang einen Partymarathon. Vom 6. bis zum 17. Juni wird dort ein Partyprogramm für alle Feierlustigen geboten. Von den DJs wird Partymusik gespielt, zu der jeder tanzen kann.

Adresse: Hauptstraße 105, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten: 23:00 bis 5:00 Uhr

Gambrinus

Während der fünften Jahreszeit gibt es im Gambrinus ein Berg-Warm-Up. Unter der Woche kann man sich dort ab 15 Uhr auf den Berg-Besuch einstimmen, am Wochenende schon ab 12 Uhr. Abends startet dann die After-Berg-Feier. Vom 6. Juni bis zum 16. Juni (Montag 17. Juni geschlossen) gibt es hier Alternative Rock, Rock und Elektoswing. Die Bar lockt mit 1,6 Liter Longdrinks für 25 Euro und 10 Liter Landbier für 50 Euro. Der Eintritt kostest 3 Euro.

Adresse:Vierzigmannstr. 5-7, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten: 20:00 bis 3:00 Uhr

John Doe

An sechs Tagen (6.6. bis 9.6., 14.6. und 15.6.) herrscht im John Doe Ausnahmezustand. Auf zwei verschiedenen Areas kann die feierwütige Menge nach dem Berg abgehen. In der "Main Hall" laufen Bergmusik, Partyhits und Charts, während in der "Black Hall" zu Black Music getanzt werden kann. Wer vor Mitternacht kommt, bekommt Freigetränke.

Adresse: Nürnbergerstr.31, 91052 Erlangen

Öffnungszeiten: 23:00 bis 5:00 Uhr

Klimperkasten

Im Klimperkasten geht die Feier nach dem Berg mit Live-Musik weiter. Vom 6. Juni bis zum 9. Juni, sowie vom 13. bis zum 15. Juni stehen hier abends verschiedene Künstler auf der Bühne und heizen den Besuchern mit Oldies und Pop bis zu Rock und Disco-Musik so richtig ein.

Adresse: Heuwaagstr. 7, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten: 21:30 bis 2:30 Uhr

Paisley

Auch im Paisley geht es nach der Kirchweih weiter. An acht Tagen (6.6. bis 10 Juni, 13.6. und 15.6.) ist hier After-Berg-Clubbing im Dirndl angesagt. Wer bis Mitternacht im Dirndl kommt, bekommt freien Eintritt und kann zu Party, Black & House Sounds sowie zu den bekanntesten Hits der Musikgeschichte feiern.

Adresse: Nürnbergerstrasse 15, 91052 Erlangen

Öffnungszeiten: 22:30 bis 5:00 Uhr

Galileo

Im Galileo wird an sieben (6.6. bis 9.6. und 13.6. bis 15.6.) Abenden mit verschiedenen DJs gefeiert. Zu Partysounds und 90ern wird den Tanzwilligen was geboten. Die Bar lockt mit Getränkespecials, Jägermeister-Promo und einer Happy-Hour. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Calvinstr. 3, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten: 22:00 bis 2:00 Uhr

Strohalm

Am Abend nach der Bergkirchweih stehen in der Strohalm verschiedene Künstler auf der Bühne. Ein Highlight ist sicherlich der Auftritt der Band LSD. Welche Liveauftritte es gibt, finden sie hier.

Adresse: Hauptstr. 107, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten: 23:00 bis 2:00 Uhr

Gummi Wörner

Der Gummi Wörner benennt sich für die Dauer der Bergkirchweih sogar um. Solange der Berch ruft, wird der Gummi Wörner nur noch "Berg Wörner" genannt. Die Kult-Location hat jeden Tag ab 20 Uhr geöffnet. Nur am Montag dem 16. Juni ist einen Tag lang Pause angesagt. Ansonsten gibt es täglich ab 22 Uhr diverse Live-Acts, die euch mit fetziger Musik versorgen.

Adresse: Hauptstraße 90, 91054 Erlangen - Innenstadt

Öffnungszeiten: 20:00 bis 3:00 Uhr

Zum Pleitegeier

Beim Pleitegeier treffen sich Jung und Alt. Täglich ab 18 Uhr stehen hier die Tor offen für jeden der Lust auf tanzen und feiern hat. Ab 0 Uhr wird in regelmäßigen Abständen Pizza an die Partygäste verteilt, um für die nötige Grundlage zu sorgen. Anlässlich des Bergs haben sie sogar eine eigene "Bergpizza" mit Roastbeef und Jalapenos kreiert.

Adresse: Hauptstraße 100, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten: 18:00 bis 2:00

