Bei Fastnacht in Franken tanzen auch fünf Röttenbacher Meisterinnen

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Zehn Deutsche Meisterinnen, alle aus Franken, machen für ein großes Event gemeinsame Sache. Zehn Fränkinnen, die zwischen 1986 und 2018 den Titel "Deutsche Meisterin im Karnevalistischen Tanzsport" errungen haben, stehen am Freitag, 22. Februar, bei Fastnacht in Franken mit einem "Tanzmariechen-Medley" auf der Bühne und vor der Kamera. Besonders bemerkenswert: Die Hälfte haben die Röttenbacher Besenbinder hervorgebracht.

Die Initiative zu diesem Tanz der Meisterinnen ging von Röttenbach aus, weshalb Ivonne Gedigk verantwortlich ist für das Projekt. "Der Verband und auch der BR waren gleich begeistert von der Idee", so die Röttenbacher Tanzsport-Trainerin. Ihr stehen Ruth Angermeyer von der Buchnesia Nürnberg sowie Anastasija Riedlinger von der DJK Oberasbach zur Seite. "Die Nürnberger steuern drei Tänzerinnen bei, eine ist aus Oberasbach und eine kommt von der Tanzsportgarde Coburger Mohr", so Gedigk. Die restlichen fünf sind alles Besenbinderinnen.

Liana Wolf ist siebenfache Deutsche Meisterin und hat mit ihren 17 Jahren bereits fünf der Veitshöchheimer Sitzungen mitgestaltet. Vor ihren Auftritten in der Livesendung war sie zudem schon einmal in der Kindersitzung dabei.

Bianca Dürrbeck ist als zweifache Deutsche Meisterin auch kein unbekanntes Gesicht. Die 23-Jährige durfte bei Fastnacht in Franken bereits 2014 und 2015 als Solotänzerin auftreten und kommt nun nach zweijähriger Bühnenpause wieder zurück auf's Parkett.

Lea Höhn ist mit 13 Jahren eines der Küken der Truppe und erreichte 2017 in der Altersklasse Jugend Tanzmariechen den deutschen Meistertitel. Mit ihr ist auch wieder die heute 15-jährige Michelle Zerrahn am Start, die damals zeitgleich ihren Titel in der Disziplin Tanzmariechen Junioren errang. Gemeinsam tanzten sie bereits in der Kindersitzung des Fastnachtsverbands Franken.

Nicht nur unter den Jüngsten der zehnköpfigen Truppe sind Röttenbacher Gewächse. Die über 40-jährige dreifache Mutter Ute Daniel tanzt als eine der erfahrensten Teilnehmerinnen mit. Ihr Meistertitel liegt bereits über 30 Jahre zurück: Im zarten Alter von zwölf Jahren gewann sie die Deutsche Meisterschaft.

Erfahrung trifft Jugend - so könnte man das Röttenbacher Projekt für eine der bekanntesten und beliebtesten Fernseh-Prunksitzungen beschreiben. Wer die zehn Deutschen Meisterinnen aus Franken live tanzen sehen will, sollte also das Bayerische Fernsehen einschalten: Am Freitag, 22. Februar, um 19 Uhr geht's los!