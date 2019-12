Beck warnt vor Stillstand in Pommersfelden

An erster Stelle war es ein Dank an die Gemeinderäte, an die Mitarbeiter im Rathaus, im Bauhof, in der Schule und an all die Ehrenamtlichen. Dennoch war unverkennbar auch Kritik aus Becks Rede zu hören.

Demokratisch zu entscheiden und zu lenken werde immer schwieriger, so der Gemeindechef. "Ganz schlimm" finde er, dass das Vertrauen in eine Behörde immer mehr schwinde. Durch die Digitalisierung und Industrialisierung sei nicht nur die Welt globaler geworden, auch die Ansprüche seien gestiegen.

"Sobald ich ins Auto steige, muss ich für den Ausbau der Straßen sein und den Verkehr akzeptieren", so Beck. Wer online bestelle, könne nicht gegen den Lieferverkehr, Logistikzentren und den Ausbau des Digitalfunks sein. Beck wählte seine Worte wohl nicht ohne Grund. Denn im Gewerbegebiet der Gemeinde in der Nähe von Limbach ist derzeit ein Logistikzentrum des Online-Riesen Amazon im Gespräch. Gegen dieses Vorhaben gibt es bereits eine Bürgerinitiative.

Grundlage des Wohlstands

Stillstand sei Rückstand. Gebe es nicht Menschen mit Visionen, so hätte es auch die Gründerfamilien in der Region - Beck nannte Schaeffler, Siemens, Bosch und auch Murk - "in denen unsere Väter und Mütter Arbeit fanden", nicht gegeben. "Aus diesen Arbeitsplätzen resultiert unser Wohlstand", so Beck.

Den Blick in die Zukunft gerichtet, seien die Gemeinderäte ihrem Auftrag als demokratisch gewähltes Gremium nachgekommen. Mit dem Anbau des Kindergartens in Steppach würden Betreuungsplätze geschaffen. Die Digitalisierung der Schulen mache die Kinder fit für die Zukunft. Die Erschließung von Baugebieten ermögliche Familien, sich ein Eigenheim zu bauen. Durch Bebauungspläne im Gewerbegebiet würden die Grundlagen für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen geschaffen.

Der scheidende Bürgermeister vergaß auch nicht den abgeschlossenen Brückenneubau in Pommersfelden zu nennen. Das mit einer Million Euro veranschlagte Projekt wurde in 2019 realisiert. Fast genau im Zeitplan, sei noch vor den Festtagen die Straßensperrung aufgehoben worden und der Verkehr könne wieder durch die Hauptstraße von Pommersfelden fließen.