Bayerns jüngste Ministerin zu Gast bei der CSU in Herzogenaurach

Die CSU hatte bei ihrem Neujahrsempfang Bayerns jüngste Ministerin zu Gast. Über 150 Gäste kamen am Sonntagabend in den Empfangssaal des Novina Hotels, um sich die Ausführungen der 33-jährigen Bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach anzuhören.

Sie stellte eingangs fest, dass die Digitalisierung kein Allheilmittel sei. Letztlich müsse sie den Menschen dienen und es müsse klar sein, "wer Herr ist und wer Knecht", sagte die Aschaffenburgerin. Man solle deswegen die Digitalisierung als Mittel zum Zweck in einem umfangreichen "bayerischen Koordinatensystem" sehen.

Eine dieser Koordinaten sei die Nachhaltigkeit. Man habe in Bayern eine wundervolle Naturlandschaft, die es zu schützen gelte. Die Digitalisierung sei Mittel zum Zweck. Mit digitalen Agrarmaschinen könne der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verringert werden, mit Erdbeobachtungssatteliten, die etwa in Bayern durch das neue Forschungsprogramm "Bavaria One" hergestellt werden sollen, könne der Bauer Quadratmetergenau sehen, wo er wie viel Dünger brauche.

Aber auch Menschlichkeit sei ein Punkt in diesem Koordinatensystem. Wenn die Caritas dieses Jahr als Motto "Sozial braucht digital" wähle, dann stutze jeder vielleicht erst einmal. Wenn man aber sieht, wie die Digitalisierung im sozialen und im Gesundheitssektor helfen könne, die Mitarbeiter von Routineaufgaben zu entlasten und auch Dinge zu entbürokratisieren, dann sei dieses Motto genau richtig. Eine Maschine könne die menschliche Zuwendung und das offene Ohr nicht ersetzen, aber sie könne den Pflegern mehr Zeit für das Menschliche geben.

50 000 digitale Klassenzimmer

Auch Modernität sei so ein Punkt im Koordinatensystem, so Gerlach. Die Konservativen müssten an der Spitze des Fortschritts stehen, hatte schon Franz-Josef Strauß gesagt, und das sei heute notwendiger denn je. Gerlach: "Wenn wir nicht wollen, dass China und die USA uns weiter davoneilen, dann muss der Erwerb digitaler Kompetenz Standard werden, auch in den Schulen." Hier würde der Freistaat Bayern vorangehen. In den nächsten fünf Jahren sollen 50 000 digitale Klassenzimmer entstehen, dafür stehen jedes Jahr über 150 Millionen Euro bereit.

Stabilität und Sicherheit seien ein weiterer Punkt. Wenn ein 20-jähriger Schüler die Handys von Politikern hacke, dann sei das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Zwar könne es keine absolute Sicherheit geben, die Menschen müssten aber beim Datenschutz bei der Hand genommen werden. Das wolle auch ihr neues Ministerium, das sie gerade aufbaue, noch mehr vorantreiben.

So werde es etwa im Zusammenarbeit mit dem neugegründeten Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) in Nürnberg einen Passwort-Check geben, wobei jeder Bürger sein Passwort in sicherer Umgebung austesten könne.

Freilich kamen auch noch andere Themen zur Sprache. So wagte etwa Konrad Körner als stellvertretender Ortsvorsitzender und regionaler Kandidat der CSU für das Europäische Parlament zunächst einen Blick auf die Europawahl am 26. Mai. Mit ihrem Spitzenkandidaten Manfred Weber habe die CSU eine einzigartige Chance, an einem ambitionierten Europa zu arbeiten. Ein Bayern könne "Boss in Brüssel" werden, sagte der junge Herzogenauracher.

MdL Walter Nussel ging als Entbürokratisierungsbeauftragter der Staatsregierung kurz auf das zur Zeit anstehende Volksbegehren zum Artenschutz ein. Jeder wolle die Bienen retten, und das sei ein richtiges Ziel, sagte Nussel. Wenn aber mit einem Gesetzesentwurf, nur auf die Bauern abgezielt und mit neuen Kontrollen und Zwängen gearbeitet werde, dann sei dies vom Vorgehen her nicht richtig.

"Wir müssen die Bienen und die Bauern retten", forderte der Burgstaller weiter. Nach dem Gesetzesentwurf würden die Bauern gezwungen, ihre Blühflächen ohne Förderung zu bewirtschaften - das sei aber etwas, was viele sich schlichtweg nicht leisten können. Auch müsse sich jeder selbst fragen, was er tun könne. "Es kann nicht sein, dass derjenige, der zu Hause im Steingarten sitzt und jede Woche mäht, die Bauern beim Artenschutz bevormundet."

Zum Abschluss ging Fraktionsvorsitzender Bernhard Schwab ("weil mich viele Leute danach fragen") noch kurz auf ein aktuelles Herzogenauracher Thema ein: die Schaeffler-Entwicklung. Niemand im Stadtrat sei gegen eine Gebietsentwicklung von Schaeffler und keiner sei überhaupt "gegen Schaeffler". Aber man habe den Bürgermeister vier Monate lang gemahnt, dass er die Räte über die vorgesehenen Bauten informieren solle, bevor das Verfahren in die heiße Phase gehe. Das sei nicht passiert. Deswegen habe die CSU den Antrag auf Vertagung gestellt (der FT berichtete ausführlich).

Sobald die Stadträte informiert seien, könne es weitergehen, stellte Schwab noch einmal klar. red