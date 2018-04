"Bayern mobil": Höchstadter Polizei stellt sich den Fragen der Passanten

Ein bisschen scheu blicken manche Passanten am Freitag in Richtung des Infostandes, der auf dem Höchstadter Marktplatz aufgebaut ist. Die Polizei steht dort schließlich nicht alle Tage. Dann trauen sich die ersten und kommen an die Stehtische, wo sie von Verkehrserzieherin Michaela Rosenthal und Polizeihauptmeister Bernd Bayer empfangen werden.



"Die Leute nutzen die Möglichkeit ihre Fragen zu stellen, wenn die Polizei schon vor Ort ist", sagt Oberkommissarin Christiane Lederer, Dienststellenleiterin der Höchstadter Polizei. Für Fragen und Anliegen einfach in die Wache zu kommen, traue sich schließlich nicht jeder. Der eigentliche Grund für den Infostand ist die bayernweite Aktion "Bayern mobil - sicher ans Ziel", die vom Innenministerium gefördert wird.



Jedes Jahr steht diese unter einem anderen Motto. In diesem Jahr ist es Motorradfahren. Wenn jetzt im Frühling das Wetter schöner wird, holen Motorradfahrer endlich ihre Maschine aus der Garage und fahren eine erste Tour. Nicht immer endet eine solche Fahrt gut: In Mittelfranken ist jeder vierte Unfalltote ein Motorradfahrer, berichtet Lederer. "Geschwindigkeit ist nach wie vor Unfallursache Nummer eins", sagt Lederer.



Nicht immer sind es die jungen Motorradfahrer, die Unfälle verursachen: "Der Anteil von Anfängern, Wiedereinsteigern und Profis ist ausgeglichen", sagt Lederer. Verkehrsprävention, wie der Infostand oder der Blitzermarathon am Mittwoch, sei deshalb wichtig. Solche Unglücksfälle sollen verhindert werden. Die bayernweite Aktion "Bayern mobil - sicher ans Ziel" ist der Rahmen dafür. Unterstützt wird die Aktion von der Sparkasse.



Am Infostand konnten die Höchstadter nicht nur ihre Fragen stellen, sondern auch an einem Gewinnspiel teilnehmen: Neben bayernweiten Gewinnen, wie einem Auto und Sparbüchern der Sparkasse mit einer Einlage von je 1000 Euro, gibt es für Höchstadter Teilnehmer zusätzlich die Chance auf ein Fahrrad, das von der Polizei gesponsert wird. Die Aktion selbst läuft noch bis Ende Juli.