"Bayern mobil":Höchstadter Polizei klärt über Gefahren beim Motorradfahren auf

Das Wetter wird wieder schöner und die Tage länger: Für Motorradfahrer ist endlich die Zeit gekommen, ihre Maschine aus der Garage zu holen und eine erste Tour zu fahren. Nicht immer endet eine solche Fahrt gut: In Mittelfranken ist jeder vierte Unfalltote ein Motorradfahrer, berichtet Oberkommissarin Christiane Lederer. Solche Unglücksfälle sollen verhindert werden. Die bayernweite Aktion "Bayern mobil - sicher ans Ziel" ist der Rahmen dafür. Unterstützt wird die Aktion von der Sparkasse.



Die häufigste Unfallursache ist eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Nicht immer sind es die jungen Motorradfahrer, die Unfälle verursachen: "Der Anteil von Anfängern, Wiedereinsteigern und Profis ist ausgeglichen", sagt Lederer



Informieren und gewinnen

Darum wird die Polizei am Freitag, 20. Juli, von neun bis 15 Uhr an einem Infostand auf dem Marktplatz zu diesem und anderen Verkehrsthemen informieren. Bei schlechtem Wetter findet die Aktion im Foyer der Sparkasse statt. Kombiniert ist das Ganze mit einem Gewinnspiel.



Neben bayernweiten Gewinnen, wie einem Auto und Sparbüchern der Sparkasse, gibt es dort für Höchstadter Teilnehmer zusätzlich die Chance auf ein Fahrrad.