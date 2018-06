Baumfällungen: Werner-von-Siemens- und Nürnberger Straße

Der städtische Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung teilt mit, dass zwischen Montag, 2., und Freitag, 6. Juli, in der südlichen Innenstadt mehre Bäume gefällt werden müssen. In der Werner-von-Siemens-Straße zwischen Nürnberger Straße und Henkestraße werden zehn Bäume entfernt, an der Nürnberger Straße stadtauswärts auf Höhe des Ohmplatzes eine Kastanie.

Die Maßnahmen sind zur Verkehrssicherung notwendig. Bei den Bäumen in der Werner-von-Siemens-Straße ist die Standfestigkeit aufgrund stark nachlassender Vitalität nicht mehr gewährleistet. Der Kastanienbaum an der Nürnberger Straße weist starken Pilzbefall und unzureichende Restwandstärken im unteren Stammbereich auf. Eine Bruchgefahr ist hier nicht mehr auszuschließen. Entsprechende Nachpflanzungen sind bereits geplant und sollen zeitnah erfolgen. An der Nürnberger Straße wird wieder eine Kastanie gepflanzt, an der Werner-von Siemens-Straße ist eine Ausweitung des Bestands vorgesehen. Die Stadt weist darauf hin, dass es während der Arbeiten zu Verkehrseinschränkungen kommen kann.

25.06.2018

