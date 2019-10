"Bauer sucht Frau": So lief die erste Entscheidung für Michael aus Franken

Schwere Entscheidung für Michael bei "Bauer sucht Frau": Wer die Wahl hat, hat die Qual: Das musste jetzt auch Nebenerwerbslandwirt Michael aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt erfahren, der bei der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau" auf der Suche nach der großen Liebe ist. "Ich habe meine Tiere, ich habe meine Tochter aber mein weibliches Gegenstück, das fehlt mir noch", so der 30-Jährige.

Am Montagabend startete auf dem Privatsender RTL die Kuppel-Show mit lokaler Beteiligung. Nach der Aufrufsendung am Pfingstmontag haben sich interessierte Frauen für die vorgestellten Landwirte beworben. Die Bauern durften dann auswählen, welche Damen sie auf dem traditionellen Scheunenfest im Sommer persönlich kennenlernen möchten.

Nach dem Dreh hatte inFranken.de mit Michael gesprochen: Geheimnis wird im Herbst gelüftet.

"B auer sucht Frau": Michael erhält die meisten Zuschriften

Besonders viele Damen hat Michael beeindruckt: Er hat die meisten Briefe in dieser Staffel bekommen. Zu Beginn der Ausstrahlung besucht Moderatorin Inka Bause den 30-Jährigen auf seinem Hof im Landkreis ERH.

Zusammen mit seinem Vater Werner schaut er die Zuschriften an. Fünf Damen lädt er dann zum Scheunenfest ein, das in der Sendung am Montagabend ausgestrahlt wurde. Zehn Single-Landwirte aus ganz Deutschland haben bei dem Scheunenfest der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau" insgesamt 28 Frauen eingeladen.

Harte Worte für Britta aus dem Rheinland

Dort stellte Moderatorin Inka Bause den Bauern ihre auserwählen Frauen vor. "Bauch rein, Rücken gerade. Gebt der Liebe eine Chance", zwitschert Moderatorin Inka Bause in die Kamera. Um seiner Auserwählten näherzukommen, hat sich Bauer Michael mit jeder Dame einzeln unterhalten.

Der 29-jährigen Britta aus dem Rheinland macht er dabei gleich klar, dass sie nur die "Nachrückerin" war, weil eine Dame kurzfristig abgesprungen ist. Nach den Einzel-Gesprächen verabschiedet sich Neubauer als erstes von der 32-jährigen Jane aus Niedersachsen: "Wir sind nicht so auf einer Wellenlänge", erklärt er. Die Dame nickt verständnisvoll und zieht ohne Murren davon.

Michael hätte gerne drei Frauen mitgenommen

Dafür hat er eine gute Nachricht für die 27-jährige Fahrzeuglackiererin Conny aus dem Allgäu: Sie soll auf jeden Fall mit auf seinen Hof kommen.

Am Abend, als die Landwirte und ihre Verehrerinnen auf dem Scheunenfest ordentlich feiern, haben sich bereits die ersten Paarungen für die Hofwochen gefunden. Nur Michael kann sich nicht entscheiden. Nach der Aufforderung von Moderatorin Inka Bause fällt seine Entscheidung zunächst auf Carina aus Voralberg/Österreich. Doch der sind drei Damen auf dem Hof eines Landwirtes zu viel - Michael muss sich entscheiden. Das tut er dann auch: Mit Conny (im Bild 1. von rechts) und Carina (3. von rechts) dürfen ihn zwei Damen während der Hofwoche näher kennenlernen. Ganz sicher scheint er sich mit seiner Entscheidung allerdings nicht zu sein, denn als Dritte hätte er gerne Sonja (links) mitgenommen.