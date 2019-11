Bauer sucht Frau: Michael wieder in Entscheidungsnöten - am Ende kommt es zum Tränen-Abschied

Lange Zeit saß Bauer Michael zwischen den Stühlen und konnte sich nicht zwischen seinen beiden Hofdamen Conny (27) und Carina (30) entscheiden: Der Nebenerwerbslandwirt aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt ist bei der 15. Staffel der Kuppelsendung "Bauer sucht Frau" auf der Suche nach der großen Liebe.

Auf dem Scheunenfest, das vor zwei Wochen ausgestrahlt wurde, hat sich der 30-jährige Michael aus seinen fünf Scheunenfest-Frauen zwei Bewerberinnen für die Hofwoche ausgewählt: Conny, die Fahrzeuglackiererin aus dem Allgäu und Carina, Kaufmännische Angestellte aus Österreich.

Bauer sucht Frau: Michael muss sich zwischen Conny und Carina entscheiden

Bei der jüngsten Folge am Montag (4. November) zeigte sich unser Bauer Michael weiter wenig entscheidungsfreudig - bis ihm Carina ein weiteres Mal das Messer auf die Burst setzt. Michaels Herz schlägt nämlich durchaus für die 30-jährige Österreicherin: "Carina ist eine wahnsinnig hübsche, attraktive und große Frau. Das gefällt mir sehr gut." Aber auch bei Conny gerät der 30-Jährige ins Schwärmen: "Conny ist sehr hübsch. Ihre Ausstrahlung und ihr Lächeln sind einmalig!"

Landwirt Michael spricht Klartext: "Carina, ich habe mich für Conny entschieden!"

Keine einfache Situation, zumal sich alle drei untereinander auch noch sehr gut verstehen. Carina und Conny wollen aber nun endlich Klarheit: "Ich wünsche, dass Michael eine Entscheidung trifft, denn das haben Conny und ich verdient", so Carina. Michael muss jetzt also Klartext sprechen. Und das fällt dem Landwirt alles andere als leicht: "Ich habe Angst, dass Tränen fließen! Ich weiß auch gar nicht, wie ich es sagen soll." Michael druckst weiter herum. Dann endlich lässt er die Katze aus dem Sack: "Carina, ich habe mich für Conny entschieden!"

Carina verabschiedet sich und dann kommen ihr die Tränen: "Es hat mich schon überrascht, wie man einen Menschen in so kurzer Zeit so lieb gewinnen kann!" Große Freude dagegen bei Conny.

Nur Michael zweifelt - wieder einmal - und schaut Carina sehnsüchtig hinterher: "Ich hoffe, ich habe richtig entschieden." Das wird der Fortgang der Kuppel-Show zeigen.

Bauer sucht Frau mit Landwirt Michael aus Franken - Was bisher geschah

Bei der ersten Hausführung während der Hofwoche überzeugte Michael mit seiner modernen und ordentlichen Wohnung.

Bauer sucht Frau: Damen müssen sich bei der Hofarbeit beweisen

Für Michael ist die Hofwoche die Gelegenheit, die beiden Damen besser kennenzulernen und sich für eine zu entscheiden. Doch das wird für ihn noch eine schwierige Aufgabe werden.

Bei der Ausstrahlung am Montagabend will Michael wissen, wie sich seine Hofdamen bei der Hofarbeit so anstellen. Besonders Conny will alles richtig machen und legt sich ins Zeug: "Ich möchte es ihm auch recht machen und alles geben."

Während sie die ausgebüxten Enten einfangen muss, nimmt sich Michael Carina zur Seite und zeigt ihr stolz seine Landmaschinen und den eigenen Spielplatz für seine Tochter. "Ich finde es wahnsinnig toll, wie du dich um deine Tochter kümmerst", sagt Carina, die selbst eine Tochter hat.

Bauer sucht Frau: Conny ist vom Landwirt begeistert

Dann nimmt der Landwirt Conny mit zum Einzelgespräch und zeigt ihr seinen Hof. Schnell wird klar: Conny ist hin und weg. "Michael löst ganz viel in mir aus. Was er macht, wie er es macht - ich bin begeistert."

Doch wie wird sich Michael entscheiden? "Ich bin noch nicht soweit", sagt er. Carina ist da schon konkreter: "Ich bin mir sicher, wenn sich Michael nicht entscheidet, dann werden wir ihm ein Limit setzen. Dann wird er sich entscheiden müssen." In der nächsten Woche könnte es also zu einer Entscheidung kommen.