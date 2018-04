Band rockt den Pausenhof des Gymnasiums

Am Gymnasium Herzogenaurach herrschte in der zweiten Pause plötzlich Ausnahmezustand. Die Band "TIL" war zu Gast auf ihrer "TILmyschool"-Tour.



Die Freude war umso größer, als die drei Jungs plötzlich auf dem Pausenhof der Schule standen - die Überraschung für die Schüler war bis zum Schluss von den Organisatoren geheim gehalten worden.

Bald schon war der ganze Pausenhof mit Schülern gefüllt und die Band startete mit ihrem Konzert. Vor allem ihre Single " Brand new life" kam super bei den Schülern an.



Auf ihrer Tour durch ganz Deutschland und Europa suchen "TIL" die lauteste Schule. Dafür hatten sie extra ein Dezibel-Messgerät mitgebracht und forderten die Schüler auf, so laut sie können zu schreien. Das Gymnasium Herzogenaurach schnitt mit 124 Dezibel sehr gut ab. (Zum Vergleich: eine Flugzeugturbine beim Start hat 125 Dezibel).



Das Konzert brachte eine unglaubliche Stimmung auf den Pausenhof und von der 5. bis zur 12. Klasse haben alle gemeinsam gefeiert und getanzt. Bevor es dann nach verlängerter Pause wieder zurück in den Unterricht ging, hatten die Schüler noch die Möglichkeit Fotos zu machen und Autogramme zu erhalten. Es war ein einzigartiges Erlebnis und mit Sicherheit die coolste Pause, die die Schüler je hatten.



Schon über 180 Konzerte

"TIL" ist eine Newcomer Band im Rock/Pop Bereich. Sie besteht aus den zwei Gitarristen und Sängern Dennis und Eniz sowie dem Schlagzeuger Jona. Gemeinsam haben sie nun schon über 180 Konzerte auf ihrer Deutschlandtour gespielt. Letzte Woche startet dann auch ihre Europatour auf der Sie unter anderem schon in Holland.



Für weitere Bilder können sich Interessierte auf der Instagram-Seite der Band @tiloffical sowie der Instagram Seite der SMV des Gymnasiums @smv_gymherzo umsehen.