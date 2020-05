Baiersdorf: Hilfe mit Wissen und Vitamin B

Batre ist Metallbauer bei der Schlosserei Schmidt in Baiersdorf. Der 24-Jährige kommt aus Äthiopien und sprach bis zu seiner Ankunft in Deutschland 2015 kein Wort Deutsch. Alles war neu, fremd und ungewohnt: Die Sprache, die Menschen und auch die Kälte im Winter. Er habe Angst gehabt, dass ihn die Leute hier nicht haben wollen, sagt er. Doch schon an seinem ersten Tag in Baiersdorf kamen Ehrenamtliche vom Verein "Hand in Hand" auf ihn zu, zeigten ihm alle wichtigen Anlaufstellen in der Stadt und das Beratungsbüro der Diakonie Erlangen in seiner Unterkunft.

Emsig besuchte Batre die Deutschkurse, die der Verein in seiner Unterkunft anbietet. Schon 2016 fing er in der Berufsintegrationsklasse an. Auf ein Praktikum bei der Schlosserei Schmidt folgte eine Ausbildung als Metallbauer und schließlich die Festanstellung im Familienbetrieb. "Bedenken waren da", erinnert sich Firmenchef Peter Schmidt. Dass Batre die Ausbildung sprachlich nicht schaffe oder abgeschoben werde.

Nicht unbegründet: In seiner Gemeinschaftsunterkunft fand der Äthiopier kaum Ruhe, um zu lernen und früh schlafen zu gehen. Dennoch schaffte Batre sein Pensum. So wuchs aus Offenheit gegenseitiges Vertrauen. "Jeder Mensch ist doch in einem anderen Land ein Fremder", meint Schmidt. Mit der Hilfe seines Chefs und dessen Familie hat Batre inzwischen eine eigene Wohnung gefunden. Mit deutschen und äthiopischen Freunden geht er wandern, klettern und ins Theater. Kürzlich feierten sie das Ende des Fastenmonats Ramadan.

Trotzdem bleibt die "Angst vor der Zukunft", denn Batre weiß nicht, wie lange er noch in Deutschland arbeiten darf. Sein Antrag auf Asyl wurde abgelehnt. Für jeden Schritt, den er tut, braucht er eine Erlaubnis vom Ausländeramt. Die Diakonie begleitet ihn - auch durch die Sorgen, wie es mit ihm und seiner in Äthiopien wartenden Frau weitergehen wird.

Alexandra Bendrich von der Flüchtlings- und Integrationsberatung kümmert sich um etwa 200 Menschen aus mehreren Gemeinschaftsunterkünften im Erlanger Umland. Seit über 25 Jahren arbeitet die Sozialpädagogin mit Migranten. "Kein Fall gleicht dem anderen, kein Mensch gleicht dem anderen", sagt die 52-Jährige. Manchmal gingen die geschilderten Schicksale ganz schön an die Nieren. Sich ständig ändernde Gesetze erschwerten die Arbeit. "Man muss sich immer wieder fortbilden und sehr flexibel auf Änderungen reagieren."

Zusätzlich seien die Geflüchteten von der schwankenden Stimmung in der Bevölkerung betroffen. Bendrich und der Flüchtlingshilfeverein "Hand in Hand" aus Baiersdorf wollen in dieser Situation Verlässlichkeit schaffen. "Wir informieren uns gegenseitig, wenn wir Probleme und Unterstützungsbedarf sehen." Nicht nur untereinander, auch innerhalb der Gemeinde haben die Flüchtlingshelfer ein enges Netzwerk geknüpft. Sprachkurse, Kindergarten-, Schul-, Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Nachhilfe, Wohnung, Führerschein, Juristen, Ärzte, Psychotherapien, Ämterangelegenheiten, Familiennachzug - um all das in den Griff zu bekommen, braucht es viel Wissen und eben auch Vitamin B.

Carmen Wurm von "Hand in Hand": "Ohne Alexandra Bendrich kämen wir ganz oft nicht weiter. Sie hat Fachwissen in vielen Bereichen". Ob freiwillig oder hauptamtlich engagiert - eines verbindet alle: "Wir machen das aus Überzeugung, das ist mehr als nur ein Job", sagt Bendrich. "Ich möchte dafür sorgen, dass die Geflüchteten eine gerechte Chance bekommen", erklärt die 52-Jährige. Zehn jungen Äthiopiern aus Baiersdorf verhalfen sie und der Helferkreis zu einer Lehrstelle. Auch viele irakische und syrische Flüchtlinge haben es inzwischen zu Wohnung, Ausbildung oder Job geschafft.

Gelungene Integration könne man nicht verallgemeinern und hänge vom Ausgangspunkt ab. Eine Erfolgsgeschichte sei etwa, wenn sich eine Frau aus einer unglücklichen Ehe befreie und in kleinen Schritten selbstständig werde. Wenn sich Einheimische und Geflüchtete gegenseitig unterstützen - im örtlichen Fußballteam oder bei den benachbarten Senioren im Garten.

Fleiß und Durchhaltevermögen

Im Gegensatz zu den 2015 eingereisten Syrern hätten junge Äthiopier nie einen offiziellen Sprachkurs besuchen dürfen, der die Voraussetzung für einen Schulabschluss und eine Arbeitsstelle ist. Was der 24-jährige Batre geschafft habe, sei deshalb nicht nur ein Integrationserfolg, sondern auch Ergebnis seines enormen Fleißes und Durchhaltevermögens, meint Bendrich.

Denjenigen, die eine Arbeit hätten, ginge es jetzt relativ gut. "Sie haben eine Aufgabe und können der Enge der Unterkünfte entfliehen." Für andere sei die Situation nicht so viel anders als vor der Krise. Sie müssten zum Teil schon seit Jahren mit der Isolation zurechtkommen. Andere hätten aber auch Angst wegen des engen Zusammenlebens, berichtet Wurm. Bendrich hofft, dass die Integrationsarbeit nicht der "Corona-Sparkeule" zum Opfer fällt.

Seit Anfang des Jahres ist sie auch für die Gemeinschaftsunterkunft in Möhrendorf zuständig. Nach der Insolvenz des Landkreis-ASB ist dieser aus der Flüchtlingsarbeit ausgestiegen, sodass zahlreiche Gemeinden nicht betreut waren. Die Diakonie Erlangen hat diese Lücke gefüllt. Es liege viel Arbeit vor ihr, sagt die Sozialpädagogin.red