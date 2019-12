Baiersdorf vor 23 Minuten

Schwerer Unfall

Fränkischer Bürgermeister von Auto mitgeschleift: Auf Intensivstation mit massiven Kopfverletzungen

Baiersdorfs Bürgermeister Andreas Galster wurde am Montag von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der 57-Jährige wird momentan auf der Intensivstation behandelt. Verkehrspolizisten waren am nächsten Tag an der Unfallstelle, um sich einen Überblick über zu verschaffen.