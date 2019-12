Baiersdorf vor 42 Minuten

Unfall

Bürgermeister Andreas Galster bei Unfall schwer verletzt - Ermittlungen nach Unfallursache laufen

Baiersdorfs Bürgermeister Andreas Galster wurde am Montag von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Verkehrspolizisten waren am nächsten Tag an der Unfallstelle, um sich einen Überblick über den Unfallort zu verschaffen.