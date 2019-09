Eigentümer von Sexspielzeug in Mittelfranken gesucht: Bei der B2 in der Nähe von Heroldsberg (Kreis Erlangen-Höchstadt) machten Pilzsammlerinnen am Freitag (27.09.2019) einen kuriosen Fund. Sie entdeckten eine seltsame Kunststoffbox im Unterholz, berichtet die Polizei. Auf der Wache stellte sich heraus, was darin steckte.

Sexspielzeug liegt im Fundbüro von Heroldsberg

Bei dem Inhalt handelte es sich um Sexspielzeuge und "diverse umfunktionierte Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs", so die Polizei. Wer sein Sexspielzeug und seine "umfunktionierten Gegenstände" vermisst, kann zum Markt Heroldsberg gehen. Dort wurde die Box als Fundsache hinterlegt.

