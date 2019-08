Auto gegen Haus gesetzt

An der Kreuzung Kellerstraße / Bamberger Straße bildeten sich am Dienstag um die Mittagszeit Autoschlangen. Grund war ein Unfall im Kreuzungsbereich.

Kontrolle verloren

Kurz nach 11 Uhr war eine Frau mit ihrem Auto an der Ampel von der Bamberger Straße Richtung Innenstadt losgefahren, verlor aber just in diesem Moment aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihren Wagen. Sie bekam die Kurve nicht und fuhr über den Gehweg gegen ein Haus. Zum Glück waren zu diesem Zeitpunkt dort keine Fußgänger unterwegs, auch war das Auto noch sehr langsam, weil die Fahrerin gerade erst angefahren war. Es entstand ein Blechschaden rechts vorne sowie ein Putzschaden am Haus.

Auto war noch fahrbereit

Die Frau war nach ihrem Unfall ansprechbar, wurde jedoch zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Da ihr Auto noch fahrbereit war, musste die Polizei keinen Abschleppdienst rufen. Ein Beamter fuhr den Pkw nach der Unfallaufnahme zu der Dame nach Hause.

Bis die Kreuzung wieder frei war, regelte die Feuerwehr den Verkehr, damit die Autos Richtung Bamberg sowie auf der Kellerstraße stadtauswärts abfließen konnten. Stadteinwärts ging für etwa eine Stunde nichts.