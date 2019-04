Aus Uniform wird Unikat

Am Regal hängt eine olivgrüne Regenjacke. Daneben kleine Fahrradlenkertaschen im selben Farbton. Auf einem Tisch stapeln sich beige Hemden und grüne Hosen, auf einem anderen Abzeichen mit silbernen Sternchen, auf einem dritten Taschen, Rucksäcke und Decken aus genau diesen Materialien. In der Näherei der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf wird fleißig geschnitten, sortiert, genäht - denn hier bekommen alte Polizeiuniformen einen neuen Sinn.

Seit spätestens Februar dieses Jahres ist die bekannte grün-beige Kluft bayerischer Polizisten einer blauen Uniformierung gewichen. Die ausrangierte Kleidung wegzuwerfen, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist, wäre in Zeiten von Plastik-Meeren, Dieselskandal und Freitagsdemos kein gutes Signal. So entstand bereits zu Beginn der Neueinkleidung vor zwei Jahren bei der Polizeigewerkschaft die Idee des Upcyclings. Zu deutsch: Aus den alten Uniformen Neues schaffen. Die Polizisten spenden ihre alten Monturen - sie sind schließlich ihr Privatbesitz - für einen guten Zweck und führen sie zudem einem sinnvollen Zweitleben zu. Ein Teil des Erlöses fließt dafür an die Polizeistiftung zurück.

Vier Werkstätten wirken mit

"In insgesamt vier Werkstätten der Barmherzigen Brüder werden Sporttaschen, Rucksäcke, Decken, Yogakissen und viele andere Sachen gefertigt", erklärt der Gremsdorfer Werkstattleiter Detlev Troll. Die individuellen Produkte hat Diplom-Industriedesignerin Birgit Strasser aus Deggendorf in Zusammenarbeit mit den Barmherzigen Brüdern entworfen. "Es ist alles Handarbeit und es entstehen immer wieder neue Ideen, weil sich unsere Näher überlegen, was man aus den Resten noch machen könnte." Troll zeigt stolz ein Schlampermäppchen und einen kleinen Wanderrucksack im Retro-Style, die beide noch nicht im Verkauf sind. "Natürlich müssen wir das alles immer erst mit der Polizeigewerkschaft abstimmen. Aber das ist in der Regel kein Problem."

Gut funktionierende Näherei

Zentrallager und Projektleitung sind in Straubing angesiedelt. Aber um die Materialbeschaffung und die Arbeitsabläufe vor Ort kümmern sich die Werkstätten selbst. Neben Gremsdorf und Straubing wirken noch Einrichtungen in Reichenbach (Oberpfalz) und Algasing (Oberbayern) mit. "Wir hatten den Vorteil, dass wir bereits eine gut funktionierende Näherei hatten", berichtet Troll. Diese hat bisher vor allem für die Bewohner gearbeitet, zum Beispiel Kleidung und Taschen mit Namensetiketten versehen. Nun ist eine große Aufgabe dazu gekommen, so dass zusätzlich ein gelernter Näher eingestellt werden konnte, der aufgrund seiner Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance gehabt hätte.

Handgemachte Unikate

Insgesamt arbeiten von den rund 250 Werkstatt-Mitarbeitern etwa 25 an diesem Projekt mit: Beim Abholen der Uniformen, beim Be- und Entladen der Lkw, beim Vorsortieren und in der Näherei selbst. Dabei wird natürlich darauf geachtet, dass mit den Polizeiwappen kein Missbrauch betrieben werden kann. "Wir holen die Uniformen bei den Polizeistationen in ganz Franken ab, entfernen und vernichten die Hoheitszeichen, sortieren, waschen und verarbeiten weiter", zählt Troll die vielen Arbeitsschritte auf.

Gute Qualität

Für den schmalen Geldbeutel sind diese Werke daher zwar nicht unbedingt. Aber der Clou: Das strapazierfähige Material hat zum einen gute Qualität, zum anderen sind die ursprünglichen Kleidungsstücke in den Endprodukten noch gut zu erkennen. "Wir verändern so wenig wie möglich. Darum sieht man zum Beispiel beim Innenfutter der Sporttasche auch noch die Brusttaschen des verwendeten Hemdes." Auch die silbernen Rangabzeichen und der reflektierende "Polizei"-Aufdruck sind echte Hingucker. Genau das macht den Charme der Handfabrikate aus. "Es kann durchaus passieren, dass man in seiner Handtasche ein Waschetikett entdeckt, auf das der frühere Besitzer mit wasserfestem Stift seinen Namen geschrieben hat", meint Troll und schmunzelt.

Vertrieb und Erlös

Vertrieb Die Produkte aus der Näherei der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf sind im dortigen Laden zu erwerben. Außerdem kann man sämtliche Unikate aus dem Projekt über die Internetadresse 110-shop.debestellen. Hier finden sich auch viele weitere Infos zum Projekt.

Termin Am Mittwoch informiert Innenminister Joachim Herrmann bei einer Pressekonferenz in Nürnberg über die erfolgreiche Verwertung alter Polizeiuniformen. Ein Teil des Erlöses kommt der Bayerischen Polizeistiftung zugute, der im Rahmen des Termins ein Scheck überreicht wird.