Aurachtalbahn: Peter Simon stellt viele Fragen

"Was dieser Tage in Herzogenaurach bezüglich des Themas Aurachtalbahn so alles gesagt, geschrieben und theoretisiert wird, muss einen bisweilen schon wundern, teilweise gar traurig stimmen", erklärt Peter Simon, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat, in einer Stellungnahme seiner Partei zu dieser Diskussion. Dabei bemerke er das Aufkommen der immer gleichen Fragen, die wie folgt lauten:

1. Wer will eigentlich nicht, dass es eine Aurachtalbahn gibt?

2. Was sind die unterschiedlichen Motive der einzelnen Interessengruppen, um für eine Aurachtalbahn zu sein? (zum Beispiel Mobilitätswende, Stimmungsmache, Stadt-Umland-Bahn(StUB)-Vermeidung, kein Verkehr vor der eigenen Haustür)

3. Können eine StUB und eine Aurachtalbahn gleichzeitig gebaut werden?

4. Ist es nicht notwendig, eine Südumgehung zu verhindern, wenn man dem Bahnverkehr eine Chance geben will?

5. Ist es nicht reine populistische Oppositionspolitik der CSU, für die Aurachtalbahn, für die StUB, für eine vierspurige Südumgehung und einen durchgehend vierspurigen Hans-Ort-Ring zu sein? Wer soll das alles finanzieren und nutzen?

6. Kann ich gleichzeitig für den Ausbau des Straßennetzes sein, Parkplätze vor jedem Haus und Geschäft fordern und gleichzeitig annehmen, dass die Menschen auf den ÖPNV umsteigen?

7. Ist der Bürgermeister wirklich der Gründer der "I.C.H. - Partei", "allwissend", "ignorant" (aus Leserbriefen der "Pro Aurachtalbahn"-Bürgerinitiative) und vieles mehr?

8. Gibt es nicht etliche öffentliche Informationsabende und Diskussionen, Zeitungs- und Fernsehbeiträge aller Beteiligten, Stadtratssitzungen und vieles mehr zu genau diesem Thema?

9. Hat der Bürgermeister nicht auch nur eine von 31 Stimmen im Stadtrat?

10. Ist es nicht gut, dass ein Bürgermeister eine eigene Meinung hat und diese auch vertritt?

11. Machen sich die restlichen 30 Stadträte nicht auch durchaus ihre Gedanken, sprechen mit Behörden, Anwälten und parteiinternen und -externen Experten, treffen sich und diskutieren mit der Bürgerinitiative "Pro Aurachtalbahn" und haben sie nicht ebenfalls eine eigene Meinung? Wurden sie nicht genau dafür gewählt?

12. Ist eine eigene und andere Meinung zu haben das Gleiche wie allwissend oder ignorant (angeblich der Bürgermeister) oder meinungs- und kraftlos (angeblich alle anderen Stadträte) zu sein?