Nicht nur Brände löscht die örtliche Feuerwehr. Sie ist auch sonst bei überall vor Ort, wenn sie gebraucht wird. So ist es schon eine alte Tradition, dass sie auch jedes Jahr Ende Juni/Anfang Juli zum Kirchweih-Sommerfest einlädt.Der kleine Ortsteil von Burghaslach mit seinen 122 Einwohnern versteht es immer, seine Kerwa richtig zu feiern und das hat sich auch schon weit herumgesprochen. Also erwarten die Einwohner natürlich viele Gäste aus nah und fern.Am Freitagabend geht"s los mit dem Bieranstich. Erster Bürgermeister Armin Luther, assistiert vom Pfarrer Daniel Lischewski, wird um 19.30 Uhr das erste Fässla Bier anzapfen. Unter solch geistlichem Beistand kann einfach nichts schief gehen! Anschließend freuen sich schon Einheimische und Besucher auf das allseits beliebte "Knöchlas-Essen". Um 20 Uhr wird dann die Bar eröffnet. Das Thema "Schlager - Feiern - Tanzen - Mitsingen auf die besten Schlagerhits aller Zeiten für alle Jungen und Junggebliebenen" beherrscht das ganze Sommerfest-Wochenende.Am Samstag um 16 Uhr geht es dann zur Sache. Der Kerwasbaum wird mit musikalischer Unterstützung der "Kerwa Musikanten" aufgestellt. So mancher kräftige Schluck aus der Flasche oder aus dem Maßkrug wird den schwitzenden Burschen die Arbeit sicher etwas erleichtern. Auch die Kinder dürfen kräftig mit anpacken, denn man kann nicht bald genug anfangen, sich ins gesellschaftliche Dorfleben einzubringen!Bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen schauen die Gäste und Einheimischen gespannt zu und geben gerne gute Ratschläge, bis die Kerwasficht'n endlich gerade seht. Die weit über die Dorfgrenzen bekannten "Seitz Bubn" haben dann ab 20 Uhr ihr musikalisches Heimspiel. Auch die "Schlager-Bar" ist wieder geöffnet.Am Sonntag trifft man sich erst einmal um 10 Uhr im Festzelt zum Gottesdienst, bevor dann ein leckerer Mittagstisch alle Gäste zum Genießen einlädt. Den ganzen Tag finden die Kerwa-Besucher über immer genug Zeit zum gemütlichen Beieinandersitzen und ab 14 Uhr gibt es dann noch Kaffee und Kuchen. Man kann die letzten Neuigkeiten austauschen, lachen und einfach mal alles genießen, bis die Kerwa so langsam ausklingt.An den drei Kerwatagen ist immer bestens für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.Keine Sorge: Alle Spiele der WM in Russland werden im Zeitraum der Kerwa in der kühlen Dreschhalle auf eine Leinwand übertragen! Alle Kirchweihfreunde aus nah und fern sind beim Kirchweih-Sommerfest in Niederndorf herzlich willkommen!