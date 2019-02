Atze Bauer lacht gerne und viel

Gut gelaunt und immer einen flotten Spruch auf der Lippe - so hat die Redakteurin den Höchstadter Kult-Comedian kennen gelernt. Aber über wen oder was kann Atze "Axel" Bauer selbst lachen? Und worüber nicht (mehr)? Was macht er, wenn er mal schlecht gelaunt ist? Antworten auf diese und mehr Fragen gibt der Höchstadter Liederchaot im Interview. Ein passender Einstieg in die Woche, in der FT-Leser noch Klinik-Clowns, Büttenredner und Hornochsen kennen lernen werden.

