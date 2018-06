Arbeiten und Fußball schauen: So machen es die Unternehmen im Landkreis Erlangen-Höchstadt

Während der Fußball-WM schweifen im Büro die Gedanken gerne mal zum nächsten Spiel ab. Ärgerlich ist es, wenn die deutsche Elf während der Arbeitszeit spielt. Besonders Schichtarbeiter sind davon betroffen. Wenn die deutsche Mannschaft am Mittwoch bereits um 16 Uhr gegen Südkorea spielt, könnte das aber auch viele Büroarbeiter treffen.Dürfen Arbeitnehmer während der Arbeitszeit Fußball-Spiele anschauen? Definitiv Nein, wenn der Arbeitgeber dies nicht ausdrücklich erlaubt hat, erklärt Peter Knauer, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Höchstadt. "Grundsätzlich schuldet der Arbeitnehmer die volle Arbeitsleistung", betont Knauer.Dies sei nicht gegeben, wenn ein Fußballspiel, auch nur für wenige Sekunden, angeschaut wird. Gleiches gelte für Radio-Übertragungen.Ist das private Surfen während der Arbeit erlaubt, dürfe der Arbeitnehmer per Live-Ticker ein Spiel verfolgen, wenn dies nicht die Arbeitsleistung beeinträchtigt, so der Fachanwalt.Wie die Unternehmen im Landkreis Erlangen-Höchstadt mit den WM-Spielen während der Arbeitszeit umgehen, lesen Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel unter www.infranken.de Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Ausgabe des Fränkischen Tag Erlangen-Höchstadt vom 23. Juni 2018 zu lesen.