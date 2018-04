Am Drogenversteck bei Uehlfeld klicken die Handschellen

Das merkwürdige Verhalten von zwei Männern hat am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr im Uehlfelder Ortsteil Demantsfürth das Interesse eines Passanten geweckt. Er beobachtete die Männer, die hastig aus einem Auto ausstiegen, als sie einen Streifenwagen sahen. Anschließend deponierten sie drei Päckchen in einer Wiese und fuhren weiter. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei Neustadt.

Am angegebenen Ort fanden die Ordnungshüter laut Pressebericht tatsächlich die erwähnten Päckchen. Sie beinhalteten rund 50 Gramm Haschisch, rund 20 Gramm Marihuana sowie zehn Ecstasy-Tabletten. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief zunächst ergebnislos. Deshalb legten sich die Ermittler am Fundort auf die Lauer. Als dann das zunächst flüchtige Duo etwa eine Stunde später wieder zu Fuß dorthin zu-rückkehrte, klickten die Handschellen.



Mehrere Verstöße

Die beiden Männer aus dem südlichen Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim im Alter von jeweils 18 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. Einer der beiden war unter dem Einfluss illegaler Drogen mit dem Auto gefahren. Er räumte ein, am Vorabend Cannabisprodukte kon-sumiert zu haben. Bei den anschließend von der Justiz angeordneten Wohnungsdurchsuchungen wurden weitere Betäubungsmittelutensilien aufgefunden und sichergestellt. Darüber hinaus fanden die Ordnungshüter bei einem der beiden jungen Männer ein verbotenes Fallmesser, das beschlagnahmt wurde. Die Polizei Neustadt hat deshalb strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz sowie ein Bußgeldverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss eingeleitet.