Am Dienstag ziehen die Kinder ein

Das Haus ist nach einiger Verzögerung jetzt kurz vor der Fertigstellung. Am kommenden Dienstag, so ist es geplant, ziehen die Kinder in die Einrichtung der evangelischen Kirchengemeinde ein.

Pfarrerin Nina-Dorothee Mützlitz ist schon jetzt voller Tatendrang: "Das Haus wird nun erobert, eingerichtet und bereit gemacht für den ersten Tag", schreibt sie auf Facebook.

Eine offizielle Feier mit Weihe der Räume folgt am 29. Juni. Einem Festgottesdienst schließt sich ein großes Fest mit Spielen, Aktionen sowie Essen und Trinken an. Die Kindertagesstätte trägt den Namen "Katharina von Bora".