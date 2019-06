Acrylfarben, Bücher, Pinsel, sogar Passepartouts und Rahmen - auf dem ersten Herzogenauracher Kunstbasar, der am vergangenen Sonntag im Kunstraum Herzogenaurach stattfand, gab es fast alles, was das Künstlerherz begehrt.

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von Monika Preller. Sie ist Mitglied im Kunstverein Herzogenaurach und schlug ihren Kolleginnen vor einigen Wochen bei einem Künstlertreff ihre Idee vor. "Es haben sich daraufhin einige Frauen gemeldet", erzählte sie. "Dann wurde das Lager des Kunst- und Kulturvereins geräumt, sodass wir dann schon einiges hatten, was wir anbieten konnten." Dazu zählten beispielsweise einige Acryl- und Aquarellfarben sowie das passende Papier.

Doch nicht nur das Material aus dem Lager wurde auf dem Basar angeboten. Einige Kolleginnen brachten Artikel für den Künstlerbedarf aus ihrem privaten Bestand mit, ebenso gab es einige Mitglieder, die Material extra für den Kunstbasar spendeten. "Die meisten von uns haben ein Atelier zu Hause und jetzt wurde eben mal aussortiert. Der Kunstbasar war ein guter Anlass dafür", sagte Monika Preller. Zehn Prozent des Verkaufserlöses gehen an den Kunstverein, der Rest an die Verkäufer.

Die Auswahl ließ keine Wünsche offen. "Von stark bis weniger stark benutzten Rahmen, zum Teil sogar mit Rückwand und Glas, über Passepartouts, alte Jugendstilkalender und hochwertige Kunstbücher ist alles dabei", freute sich Monika Preller. "Auch für den Einstieg in die Malerei gibt es hier einiges, ebenso eine Staffelei, Leinwände und eine Palette für die Arbeit mit Acrylfarben." Auch diverse Glas- und Porzellanfarben sowie Material für die Seidenmalerei wurden angeboten.

Für Monika Preller ist das Malen mittlerweile weitaus mehr als nur ein Hobby. "Das Malen hat mich immer gerettet", betonte sie. Die Begeisterung für die Malerei entdeckte sie "in einem schwierigen Alter", wie sie sagt, mit 40 Jahren. "Damals habe ich mich dazu entschlossen, neben der Arbeit mit dem Malen anzufangen, und ich mache es bis heute." Mittlerweile trifft sie sich regelmäßig mit den anderen Mitgliedern der Künstlergruppe zum Austausch sowie der Planung von diversen Projekten.

Nach dem Kunstbasar steht bereits die nächste Veranstaltung an. Am kommenden Freitag wird im Kunstraum eine Ausstellung unter dem Namen "Sommerträume" eröffnet, bei der 13 Mitglieder des Kunstvereins einige Acryl-, Aquarell- und Ölgemälde ausstellen. Besonders in der heutigen Zeit sind das Malen und die Kunst sehr wichtig, findet Monika Preller. "Die Menschen sind heutzutage immer sehr strukturiert und haben nur wenig Zeit für sich selbst. Gerade dann ist das Malen ein wichtiger Ausgleich!"