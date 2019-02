Seit dem 31. Januar können die Bürger für das Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" unterschreiben. Eine Vielzahl an Vereinen, wie der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach, oder SPD und Grüne aus Höchstadt unterstützen das Volksbegehren.

Es gibt aber auch ein paar Gegner: Dazu zählen vor allem Landwirte, die von den geforderten Gesetzesänderungen am meisten betroffen werden.

Bauernverband äußert Kritik

Besonders seitens der Bauern kommt scharfe Kritik. So schreibt Georg Wimmer, Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbandes in einer Pressemitteilung: "Während der Bevölkerung unter dem Motto ,Rettet die Bienen' vorgegaukelt wird, dass man sich mit einer Unterschrift ganz einfach ein reines Gewissen in Sachen Artenschutzschutz erkaufen kann, wird mit dem Finger auf die Landwirtschaft - und zwar einzig und alleine auf die Landwirtschaft - gezeigt." Das sei jedoch zu einfach und eine zu einseitige Sichtweise auf die Gründe für die Problematik.

Auch Robert Ort, Kreisobmann des Bauernverbands Erlangen-Höchstadt, meint: "Wieder einmal heißt es, dass wir Bauern ,Schuld' am Artensterben sind." Er ist der Ansicht, dass jeder Einzelne viel mehr für die Umwelt machen muss.

Alle müssen aktiv werden

Eine ähnliche Ansicht teilt auch Nikolaus Ehnis vom Amt für Landwirtschaft in Fürth. Er ist speziell für die Themen Pflanzenbau und -schutz verantwortlich. "Es sind nicht nur die Landwirte, die etwas tun müssen. Es ist auch die Hilfe der Verbraucher notwendig. Wir sitzen doch alle im selben Boot."

Durch Aktionen wie "Bauern schenken Blumen", die im vergangenen Sommer in Kairlindach stattfand, leisten Bauern schon ihren Beitrag, um die Artenvielfalt zu erhalten. "Blühstreifen werden noch immer finanziell gefördert und auch von vielen Landwirten genutzt."

Auch im heimischen Garten ließen sich solche Bienenwiesen gestalten. "Wir verteilen dafür manchmal extra Blumenmischungen", meint Ehnis weiter.

Ein Bauer aus dem Landkreis kann das Thema schon nicht mehr hören. "Jeder will in den Urlaub fliegen, für drei Tage zum Skifahren, ein tolles und großes Auto - da interessiert es niemanden, ob dieses Konsumverhalten für die Umwelt gut ist. Es muss sich wirklich auch jeder erst einmal selbst an der eigenen Nase packen", schimpft er.

Beim Einkauf im Supermarkt gelte auch nur: Hauptsache billig. Ehnis: "Es werden zum Beispiel 20 bis 30 Prozent Bioanbau gefordert. Wenn es dafür aber keinen Markt gibt, weil solche Produkte immer eine Geldfrage sind, dann funktioniert das einfach nicht." Dass die mangelnde Mithilfe der Bürger ein Problem sei, schreibt auch Georg Wimmer in seiner Pressemitteilung: "Maßnahmen gegen immer mehr Beton und Teer, gegen Mähroboter und Steinwüsten im Garten, gegen grelle Beleuchtung und Freizeitaktivitäten, auch im entlegensten Eck Bayerns, sucht man im Gesetzesentwurf trotzdem vergeblich."