München vor 6 Stunden

Naturgeschichte

Affenstarker Endspurt für Spix-Ausstellung in München

Die Finissage der Ausstellung "Der Ritter und seine Affen" ist am 12. September in der Zoologischen Staatssammlung in München. In dieser Schau werden Zeichnungen und Exponate der Brasilien-Expedition des Höchstadters Ritter von Spix gezeigt.