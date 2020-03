AfD sagt Veranstaltung ab, TSV Neuhaus nicht

Nachdem der Coronavirus auch Höchstadt eingeholt hat (wir berichteten), sagt die AfD den Besuch von Bundessprecher Jörg Meuthen in Höchstadt ab.

Die Organisatoren um Listenführer Christian Beßler (für den Stadtrat Höchstadt) und René Jentzsch (für den Kreistag Erlangen-Höchstadt) kommen damit der eindringlichen Bitte von Bürgermeister Gerald Brehm (JL) nach. "Aufgrund der aktuellen kritischen Situation", so Beßler in einer Pressemitteilung, findet die Veranstaltung, die für Donnerstag, 12. März geplant war, nicht statt. "Wir werden in Zukunft im Stadtrat Höchstadt und im Kreistag Erlangen-Höchstadt vertreten sein und zeigen mit dieser Entscheidung Verantwortung gegenüber unseren Mitbürgern", so René Jentzsch.

Bürger nicht in Gefahr bringen

Christian Beßler führt aus, dass es ihm "über alle Meinungsdifferenzen hinweg ein besonderes Anliegen" sei, der Bitte des Höchstadter Bürgermeisters nachzukommen und die Bürger mit der Veranstaltung nicht unnötig in Gefahr zu bringen.

Brehm ist froh, dass die AfD damit die Gesundheit der Bevölkerung vor ihren politischen Wahlkampf stellt: "Diese Sicherheitsmaßnahme macht Sinn." Denn zwingen hätte man die Partei nicht können. "Das Gesundheitsamt hätte keine Handhabe gehabt."

Natürlich ist damit auch die Gegendemo hinfällig, die die Höchstadter SPD um Andreas Hänjes zusammen mit der "Aktion Courage Erlangen" auf die Beine stellen wollte. "Es macht ja keinen Sinn gegen etwas zu demonstrieren, das nicht stattfindet", so Hänjes gegenüber der FT-Redaktion.

Die AfD hat ihre Entscheidung allerdings mit "ein bisschen Wehmut" getroffen. Denn "bei über 200 Anmeldungen hätten wir volles Haus gehabt und man bekommt nicht jeden Tag die Gelegenheit, den Bundesvorsitzenden unserer Partei in Höchstadt zu präsentieren" so René Jentzsch. Daher ist auch geplant, den Besuch von Jörg Meuthen irgendwann nachzuholen, wenn sich die Situation wieder beruhigt hat.

TSV Neuhaus hält an Planung fest

Nicht vom Corona-Virus in die Suppe spucken lässt sich hingegen der TSV Neuhaus. Sein Straßenlauf wird nach bisherigem Stand wie geplant am Samstag ausgetragen. "Wir liegen deutlich unter der 1000-Menschen-Marke für Großveranstaltungen, die die Bayerische Staatsregierung aktuell ausgerufen hat", so Organisationschef Willi Wahl.

Viele ehrenamtliche Helfer

Seit mehreren Monaten sitzt ein achtköpfiges Organisationsteam an der Vorbereitung. Rund 60 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz sowie weitere Kräfte des BRK Adelsdorf, der Feuerwehr Neuhaus sowie Streckenarzt Dr. Roland Maeumbaed.

Bis dato sind rund 250 Meldungen eingegangen, das bedeutet, dass noch genügend Startplätze in allen Wettbewerben vorhanden sind. Meldeschluss ist am heutigen Mittwoch, 11. März um 23.59 Uhr. Lediglich bei den Männern zeichnet sich ein kleiner Favoritenkreis mit den Startern des LSC Höchstadt ab. Das Rennen bei den Frauen ist derzeit aus Sicht der Favoritinnen gänzlich offen.

Am Veranstaltungstag kann man bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start nachmelden für eine zusätzliche Gebühr von 3 Euro je Teilnehmer. Für alle Hobbyläufer und Walker gibt es eine Tombola.

Folgende Wettbewerbe werden am kommenden Samstag beim Straßenlauf angeboten: Schülerlauf über 1,3 Kilometer (Start um 12.15 Uhr), Nordic Walking/Walking über sechs Kilometer (12.45 Uhr), Hobbylauf über sechs Kilometer (12.45 Uhr), Bambinilau über 400 Meter (13.45 Uhr), Hauptlauf über zehn Kilometer (14 Uhr).

ERH-Sparkassen-Cup

Auftakt: Der Sparkassen Hauptlauf in Neuhaus über eine Distanz von zehn Kilometern ist gleichzeitig die Auftaktveranstaltung zum ERH-Sparkassen- Lauf-Cup 2020, der sich aus fünf Veranstaltungen in den Orten Neuhaus, Oberreichenbach, Weisendorf, Gremsdorf und Herzogenaurach zusammensetzt. Näheres und Teilnahmebedingungen zum ERH-Sparkassen-Lauf-Cup gibt es unter www.erh-sparkassen-laufcup.de

Infos: Nähere Information zum Neuhauser Straßenlauf gibt es ebenfalls im Internet unter www.tsvneuhaus.de