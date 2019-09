Adidas öffnet seine Türen auf der World of Sports

Es ist ein historisches Jahr für Adidas: Im August 2019 feierte das Unternehmen sein 70-jähriges Bestehen und eröffnete gleichzeitig das neue Arena-Gebäude. Damit ist die Erweiterung der "World of Sports" im Nordosten von Herzogenaurach abgeschlossen.

Aus diesem Anlass öffnet Adidas am Samstag, 21. September, von 8 bis 13 Uhr seine Türen und bietet Führungen über die "World of Sports" an. Für die Teilnahme am Tag der offenen Tür ist eine Anmeldung bis zum kommenden Sonntag, 15. September, auf der Internetseite adidas.cvent.com/adidasOpenDay notwendig.

Die Teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf tausend Besucher begrenzt. Eingeladen sind die Anwohnerinnen und Anwohner aus Herzogenaurach und der Region.