Adelsdorfer Vereine sind noch nicht zufrieden

Vorausgegangen waren eine Klausur im Februar sowie eine Sport- und Vereinskonferenz im März, welche, so Fischkal, "offen und transparent geführt wurden". Am 3. April schließlich wurde bei der Haupt- und Finanzausschusssitzung einstimmig, wie Fischkal betont, beschlossen, dass die Gemeinde Fortbildungsmaßnahmen wie Lehrgangsgebühren, aber auch Hausmeisterstunden mit jeweils 60 Prozent bezuschusst. Auch trägt die Gemeinde zehn Prozent der Kosten bei Baumaßnahmen, was laut Günter Münch (FW) "ein großer Fortschritt zum vorhergehenden Zustand" ist. Auch Karsten Fischkal fährt eine klare Linie, "Wir haben am 3. April einen Beschluss gefasst, und ich stehe hinter diesem Beschluss!"

Von den Vereinen wurden nun in Form eines offenen Briefes erneut Forderungen an die Gemeinde herangetragen. Was Jörg Bubel (SPD) mit einem "man muss über die Vorschläge der Vereine sprechen" unterstützt. "Vereine benötigen die Unterstützung, um die Aufgaben, die auf sie zukommen, bewältigen zu können", ergänzte.

Vereine applaudieren Bubel

Applaus erhielt er vom TSV Neuhaus, vertreten durch den Vorsitzenden im sportlichen Bereich, Sebastian Kammerer, und den Vorsitzenden für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit, Harald Hasieber. Aber auch von den beiden Vorsitzenden des SC Adelsdorf, Volker Höfer und Johannes Nagengast, sowie von Georg Mönius, Markus Gall und Stefan Möller von Hertha Aisch.

Bürgermeister Karsten Fischkal bleibt seiner Linie jedoch treu. "So wie wir die Vereine fördern, das findet man nicht oft", erklärte er mit Nachdruck. Was der Gemeinderat offenbar ebenso sieht, wurde doch die Vereinsförderrichtlinie in der vorgelegten Fassung mit nur zwei Gegenstimmen beschlossen.