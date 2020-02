Adelsdorfer Schüler auf Platz eins

Die Grund- und Mittelschule ist mit Recht stolz, hat sie doch den ersten Platz in beim Sportabzeichen-Schulwettbewerb für Grundschulen in Bayern belegt. Durchgeführt wird diese Aktion vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und dem Bayerischen Landessportverband (BLSV). 287 von 301 Kindern, das sind 95,3 Prozent der gesamten Schüler der Grundschule Adelsdorf, haben im letzten Jahr das Sportabzeichen mit Erfolg abgelegt.

Aber genauso stolz sind die ehrenamtlichen Helfer aus dem Sportabzeichen-Team, denn ohne ihre Mitarbeit wäre es nicht so weit gekommen.

Ehrung in Augsburg

Der Sportabzeichen-Schulwettbewerb wird mit der Landessiegerehrung am 18. März abgeschlossen. Im Rahmen dieser Ehrung werden die besten Schulen - eingeteilt in fünf Kategorien - einen Ehrenpreis des BLSV erhalten. Da nur eine kleine Gruppe von Schülern, begleitet von zwei Lehrkräften, mit nach Augsburg kann, wurde in den dritten und vierten Klassen bereits gelost, die glücklichen Mitfahrer stehen fest.

Auch Bürgermeister Karsten Fischkal (FW), der selbst schon drei Mal das Sportabzeichen in Gold ablegte, ist stolz auf die sportlichen Kids. "Alle 287 Kinder werden von mir mit einem Besuch im Freibad Höchstadt belohnt.", erklärt er am Mittwoch bei einem Treffen mit den Schülern, dem Sportabzeichenteam um Dieter Pöhnl und Schulleiterin Christiana Nöth.

Das Deutsche Sportabzeichen (DSA) ist der Fitnessorden für alle Altersklassen und Zielgruppen. Jeder kann es ablegen - unabhängig von Alter und Geschlecht. Die notwendigen Leistungen orientieren sich an Grundfertigkeiten wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.

War es 2017 nur die Klasse 2c mit ihrer Sportlehrerin Helen Friedel, die das Sportabzeichen komplett abgelegt hatte, so konnte man ein Jahr später schon drei Klassen dafür gewinnen.

Ziel des Sportabzeichen-Teams mit Marion Bierlein, Katja Böhme, Anne Gunst, Nanni Höppner, Adelheid Nehring, Bettina Waber, Reinhold Fischkal und Norbert Lunz, unterstützt von Dieter Pöhnl dem früheren Bundesliga-Profi, war es jedoch, der gesamten Schule in 2019 das Sportabzeichen abzunehmen.

So wurden nahezu alle Lehrkräfte davon überzeugt, während der Sportstunden auf dem Pausenhof mit der neu angelegten 100 -Meter-Laufbahn und der verbesserten Weitsprung-Anlage mit den Kindern zu üben. Man konnte auch beobachten, dass die Schüler sich während der Pausen mit Begeisterung sportlich betätigten.

"Es war ein positives Hinführen zum Sport, selbst die Lehrkräfte erlebten ihre Schüler von einer ganz neuen Seite. Es war toll zu sehen, wie die Kinder sich gegenseitig helfen und anfeuern," so Dieter Pöhnl. Das soziale Verhalten der Kinder habe sich dadurch enorm verbessert. "Wir machen alle wieder mit!", erklärten die kleinen Sportler begeistert.